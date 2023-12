Conheça a primeira bengala inteligente, habilitada pela AT&T

A AT&T nos Estados Unidos anunciou uma colaboração com a CAN Mobilities, uma empresa americana que desenvolve soluções tecnológicas para pessoas com mobilidade reduzida, através da qual fornecerá conectividade para a primeira bengala inteligente do mundo, o CAN GoTM. Essa parceria beneficiará diretamente os usuários de dispositivos de assistência, bem como seus cuidadores e entes queridos.

O bastão inteligente da CAN Mobilities vai além de ser um dispositivo de assistência para mobilidade, pois permite que usuários, cuidadores e familiares permaneçam conectados em caso de emergência ou qualquer outra situação que o exija.

Estes são alguns dos seus benefícios:

Design ergonômico, pensado para melhorar a segurança dos usuários.

Detecção de quedas com GPS.

Telefone integrado para chamadas de emergência, sem necessidade de carregar outros dispositivos consigo.

Alto-falante de alta qualidade e microfone integrado para melhorar a comunicação.

Lanterna integrada.

O poder da rede da AT&T, em colaboração com a CAN Mobilities, capacitará os usuários do CAN GoTM, contribuindo para melhorar sua segurança e mantê-los conectados com seus entes queridos.

Estima-se que mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo, a maioria delas idosos e pessoas com deficiência, necessitam de uma ou mais ajudas técnicas, também conhecidas como dispositivos de assistência ou tecnologias de apoio.

Até 2050, mais de dois bilhões de pessoas precisarão de dispositivos de assistência devido ao envelhecimento progressivo da população mundial e ao aumento da prevalência de doenças não transmissíveis.