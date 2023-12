A União Europeia aprova sua lei de Inteligência Artificial: estes são os pontos mais importantes

As plataformas de Inteligência Artificial (IA) como o ChatGPT da OpenAI têm crescido sem um controle, supervisão, regulamentação e transparência adequados. Isso permitiu que elas evoluíssem tão rapidamente em tão pouco tempo. Mas a União Europeia vai mudar isso.

Recentemente, testemunhamos o drama vivido no interior da OpenAI com Sam Altman e toda a questão do golpe de estado, onde ele foi expulso como CEO de sua própria empresa, apenas para ser reinstaurado dias depois com o aparente apoio da Microsoft.

A ponto da discórdia seria, sem dúvida, o ChatGPT e seu modelo mais recente em desenvolvimento, que aparentemente teria níveis de eficiência nunca antes vistos. Tudo isso enquanto o Google lutaria para alcançá-los na corrida, montando uma aparente farsa com o Gemini em relação à eficiência de sua IA.

É evidente que nesta competição corporativa não há qualquer regulação ou controle externo. No entanto, isso está prestes a mudar graças à lei aprovada pela União Europeia, onde qualquer projeto envolvendo IA será em breve supervisionado em cinco áreas cruciais.

A União Europeia aprova Lei de Inteligência Artificial: os cinco pontos essenciais

O Parlamento da União Europeia (UE) alcançou um acordo provisório para a criação da primeira Lei de Inteligência Artificial, uma regulamentação que busca estabelecer um precedente para regular essa tecnologia em nível internacional.

Os primeiros detalhes foram publicados através do site oficial do parlamento, acompanhados por um comunicado de imprensa, onde são abordados os principais pontos de todo o projeto que está prestes a se tornar lei.

Imagem: York Perry - Montagem: DALL-E | Ilustração conceitual sobre Inteligência Artificial

A lei, que ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da UE, estabelece uma série de requisitos para os sistemas de IA de alto impacto, como aqueles utilizados em infraestruturas críticas, dispositivos médicos ou sistemas de vigilância.

É relativamente complexo, mas podemos resumir tudo em cinco pontos gerais, que explicamos aqui de forma muito breve:

Proibição de aplicações específicas: A lei da União Europeia proíbe o uso de sistemas de IA para discriminação, vigilância em massa ou manipulação do comportamento humano.

A lei da União Europeia proíbe o uso de sistemas de IA para discriminação, vigilância em massa ou manipulação do comportamento humano. Classificação da IA por risco: A lei classifica a Inteligência Artificial com base no risco que representa para os direitos fundamentais e a segurança. Os sistemas de IA de alto risco devem cumprir requisitos rigorosos, enquanto os de baixo risco estão sujeitos a menos obrigações.

A lei classifica a Inteligência Artificial com base no risco que representa para os direitos fundamentais e a segurança. Os sistemas de IA de alto risco devem cumprir requisitos rigorosos, enquanto os de baixo risco estão sujeitos a menos obrigações. Limitações à vigilância: A lei limita o uso de sistemas de identificação biométrica pelas autoridades policiais. Esses sistemas só podem ser utilizados para crimes graves e com autorização judicial, no entanto, este ponto apresenta atualmente grandes lacunas legais.

A lei limita o uso de sistemas de identificação biométrica pelas autoridades policiais. Esses sistemas só podem ser utilizados para crimes graves e com autorização judicial, no entanto, este ponto apresenta atualmente grandes lacunas legais. Proteção dos direitos autorais: A lei fortalece a proteção dos direitos autorais em relação à Inteligência Artificial. Os sistemas que utilizarem conteúdo protegido por direitos autorais devem ser transparentes em relação ao seu uso e devem cumprir a legislação de direitos autorais em vigor na região.

A lei fortalece a proteção dos direitos autorais em relação à Inteligência Artificial. Os sistemas que utilizarem conteúdo protegido por direitos autorais devem ser transparentes em relação ao seu uso e devem cumprir a legislação de direitos autorais em vigor na região. Regulação da IA de propósito geral: A lei estabelece normas mais rigorosas para a regulação dos modelos de IA de propósito geral (GPAI), nos quais se inclui, por exemplo, o ChatGPT. Esses modelos devem ser submetidos a testes de estresse, avaliações de risco e devem ser transparentes em relação à sua eficiência energética.

Imagem: York Perry - Montagem: DALL-E | Inteligência Artificial

A aprovação da lei por parte da União Europeia é um acontecimento importante para a regulação desta tecnologia a nível internacional. Seria claramente uma referência para outros países.

Mas dado o processo de sua concepção e aprovação, é provável que entre em vigor apenas em 2025.

Até então, com os avanços dessas plataformas, é provável que seja urgente implementar algumas mudanças atualizadas.