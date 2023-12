A impressionante característica que explica por que os planetas gasosos não se tornam estrelas massivas

O universo está cheio de mistérios que são complexos de explicar. Cientistas têm detectado milhões de eventos nas profundezas do cosmos, o que torna possível a compreensão de nossa existência.

Embora muito se saiba sobre o nosso mundo, estrelas massivas e sistemas planetários, ainda há muitas coisas a serem descobertas. Uma delas é o processo de formação dos corpos que percorrem o universo. Muito se entende sobre a criação, mas tudo ainda é baseado em teorias científicas que, em sua maioria, têm se mostrado corretas.

Uma delas é a formação das estrelas e dos planetas gasosos. Ambos os corpos passam por processos similares, mas seu destino acaba sendo diferente. Por que isso acontece? Vamos explicar, com base em uma resenha da Meteored.

Os planetas gasosos, como Júpiter e Saturno, formam-se em discos de gás e poeira que orbitam em torno de estrelas jovens. Esses discos são formados quando o gás e a poeira remanescentes do colapso da nuvem molecular gigante são aquecidos pela radiação da estrela.

Cientistas planejam apagar o sol numa tentativa desesperada de salvar a Terra das mudanças climáticas. Imagem referencial. Astronomia

O gás e a poeira no disco começam a se juntar devido à gravidade. À medida que se juntam, formam pequenas partículas que crescem cada vez mais. Essas partículas eventualmente se fundem para formar núcleos planetários.

É muito semelhante ao processo que as estrelas realizam em seu caminho de formação. No entanto, os planetas gasosos não se transformam em estrelas porque não possuem massa suficiente.

Para que ocorra a fusão nuclear, que é a reação que alimenta as estrelas, a temperatura e a pressão no centro do objeto devem ser muito altas. A massa do objeto determina a força de sua gravidade, que é o que gera a pressão. Portanto, um objeto com maior massa terá uma gravidade mais forte, o que resultará em temperaturas e pressões mais altas no centro.

A nave Juno da NASA capturou essa imagem de Júpiter durante o 54º sobrevoo. NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS (Sebastian Carrasco)

Os planetas gasosos, como Júpiter e Saturno, têm uma massa entre 10 e 300 vezes a massa da Terra. Isso é muito mais do que os planetas rochosos, mas ainda é insuficiente para gerar as condições necessárias para a fusão nuclear.

A massa mínima necessária para que um objeto se torne uma estrela é de aproximadamente 0,08 massas solares. Isso é equivalente à massa de aproximadamente 13 vezes a Terra. Portanto, qualquer objeto com uma massa menor que isso, incluindo os planetas gasosos, não se tornaram uma estrela.