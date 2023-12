A Apple irá mudar completamente o uso de portas USB-C em todos os seus acessórios Mac até 2024

Parece que finalmente, depois de anos de negação e atraso, as pessoas da Apple finalmente migrarão completamente para o uso de cabos e conectores USB-C em toda a sua linha de produtos, incluindo agora os acessórios para Mac.

Há algum tempo, os rapazes de Cupertino começaram gradualmente a migrar para este formato de conectividade, dando o salto mais importante este ano de 2023 com a implementação desses conectores no iPhone.

Mas a realidade é que havia uma linha de produtos onde tudo parecia permanecer ainda estagnado. A linha de computadores desktop Mac.

No entanto, isso está prestes a mudar, pois a empresa estaria em processo de migração para o uso de USB-C até 2024 em todos os acessórios para seus computadores.

Embora seja necessário encarar este relatório com uma dose relativa de ceticismo devido a alguns fatores muito específicos para o cenário apresentado.

A Apple implementará cabos USB-C em sua linha Mac em 2024?

Como já mencionamos, a Apple adotou a porta USB-C para a família de iPhones mais recentes em setembro de 2023, e agora há rumores de que a empresa poderia fazer o mesmo com seus acessórios Mac.

De acordo com um relatório da Instant Digital, com base em postagens originalmente publicadas na rede social chinesa Weibo, a Apple planeja atualizar seus acessórios Mac com a implementação do uso de portas USB-C durante o primeiro semestre de 2024.

O relatório é absolutamente vago, confuso, com pouca informação e não especifica quais acessórios serão modificados para utilizar este tipo de cabos.

Mac APPLE (APPLE/Europa Press)

Mas dado o contexto, é mais provável que se trate do Magic Mouse, do Magic Keyboard e do Magic Trackpad, acessórios essenciais para qualquer Mac que têm anos de uso com cabos Lightning.

Nada disso é por acaso e a equipe da Apple foi obrigada a fazê-lo, já que em março de 2023 a União Europeia aprovou uma nova lei que exige que todos os dispositivos eletrônicos vendidos neste território tenham uma porta de carregamento USB-C.

A lei entrará em vigor em 2024 e a Apple comprometeu-se a cumpri-la. Portanto, para não ficar fora da lei, eles também aplicariam a mesma medida para sua linha de computadores Mac.

O preocupante aqui é que a informação do relatório é bastante breve e, por enquanto, não pode ser considerada muito seriamente.

Se essa transição se concretizar, existe a possibilidade real de a Apple preparar uma keynote no início do ano ou em março para apresentar sua nova linha de computadores Mac.