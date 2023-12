Simulação científica mostra como a Lua influencia diretamente as marés na Terra

A Lua é o maior satélite natural da Terra. Ela orbita constantemente nosso planeta e sua força gravitacional é um dos motores que impulsiona as ondas dos nossos oceanos.

Uma equipe de cientistas realizou uma brilhante simulação que mostra como a Lua influencia diretamente os oceanos e cada um dos seus movimentos relacionados à maré alta ou baixa do nosso planeta.

"Alguma vez você já tinha visualizado dessa maneira? A simulação que aparece neste vídeo é apenas uma exageração, mas as imagens em time-lapse são reais", postam os especialistas de @Astrorural, responsáveis por publicar o vídeo em sua conta do Instagram, famosa por destacar os mistérios científicos relacionados às profundezas do cosmos.

A gravidade da Lua atrai a água dos oceanos, criando uma força de maré. Essa força de maré é mais forte nos pontos da Terra que estão mais próximos da Lua e mais fraca nos pontos que estão mais distantes da Lua.

O efeito da Lua nas marés pode ser dividido em dois componentes principais:

Estas marés são causadas pela força gravitacional da Lua. São as marés mais importantes e são as que causam as marés altas e baixas que podemos ver na costa. Marés solares: Estas marés são causadas pela força gravitacional do Sol. São mais fracas do que as marés lunares, mas podem ter um efeito significativo nas marés durante os períodos de lua nova e lua cheia, quando a Lua e o Sol estão alinhados.

As marés lunares e solares combinam-se para criar um padrão complexo de marés que varia de acordo com a localização na Terra. Em geral, as marés são mais altas nas costas e mais baixas no centro dos oceanos.

A influência da Lua nas marés tem uma série de consequências importantes para a Terra. Por exemplo, as marés ajudam a misturar os oceanos e a distribuir os nutrientes. Também são importantes para a vida marinha, pois fornecem habitats e fontes de alimento.