NASA anuncia que o Telescópio Espacial Hubble está operacional novamente após uma falha inesperada

O Telescópio Espacial Hubble está totalmente operacional novamente, após uma falha ocorrida em 19 de novembro. Através de um comunicado, a NASA e a ESA anunciaram que resolveram os problemas e desativaram o modo de segurança para direcionar as lentes do observatório para as profundezas do cosmos.

De acordo com o que é relatado pelo Digital Trends, o problema do Hubble estava em um dos giroscópios, dispositivo que o telescópio usa para girar em torno de seu próprio eixo. Havia o perigo de perder o controle, mas os especialistas, obviamente de forma remota, conseguiram resolver isso.

O Telescópio Espacial Hubble utiliza três giroscópios, que os cientistas manipulam para poder apontá-lo para alguma galáxia, nebulosa ou região do universo que desejam observar. É possível que o observatório seja controlado com um desses três dispositivos, no entanto, teria sido mais complicado para os cientistas focar um objeto no espaço profundo.

É por isso que eles colocaram em modo seguro e suspenderam qualquer atividade científica até que esse pequeno problema seja resolvido.

Telescopio espacial Hubble

"As duas principais câmeras do Hubble, a Câmera de Campo Amplo 3 e a Câmera Avançada para Pesquisas, retomaram as observações científicas na sexta-feira. A equipe planeja restabelecer as operações do espectrógrafo de origens cósmicas e do espectrógrafo de imagens do telescópio espacial até o final deste mês", informaram a NASA e a ESA em seu comunicado.

Esta ferramenta, que foi amplamente superada pelo Telescópio Espacial James Webb, ainda é de grande importância para a exploração científica.

O Hubble da NASA e da ESA começou a funcionar no final de abril de 1990. Está prestes a completar 34 anos de operação contínua em órbita do nosso planeta.