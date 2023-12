GPT-4 Turbo e DALL-E 3 serão integrados ao Copilot AI para aprimorar o serviço de inteligência artificial da Microsoft

O ChatGPT-4 Turbo e o DALL-E 3 serão integrados ao Copilot AI, o novo sistema de inteligência artificial da Microsoft. A ideia é aprimorar as capacidades de resposta, seja em texto ou em imagens, para os usuários que utilizam as funções do serviço do gigante de Redmond.

Copilot AI é apenas uma das evidências da colaboração entre a Microsoft e a empresa liderada por Sam Altman. A cada dia que passa, são feitas melhorias nos mecanismos de aprendizado de máquina para oferecer um aplicativo melhor aos usuários do 365.

O Microsoft Copilot oferece uma interface de chat personalizada para cada usuário. Embora haja usuários que afirmam que o programa o obriga a usar o Microsoft Edge ou o Google Chrome, o destaque deste novo lançamento é que agora você também poderá usá-lo no Safari.

Outra questão positiva a destacar é que o Microsoft Copilot continua a integrar as versões mais recentes dos GPT da OpenAI, talvez os melhores atualmente.

Tudo pode melhorar

O antigo Bing Chat agora terá diferentes opções para oferecer a cada usuário que queira realizar uma busca. Com o GPT-4 Turbo, as respostas do sistema da OpenAI terão buscas até dez vezes mais profundas, de acordo com a resenha do Infobae.

A precisão na geração de imagens também melhora com a integração do DALL-E 3.

“Na Microsoft Ignite 2023, anunciamos novas inovações no Microsoft Copilot: uma experiência de copiloto que abrange todas as nossas superfícies e compreende o seu contexto na web, no seu PC e no trabalho, para fornecer as habilidades adequadas quando você precisar no trabalho e na vida. A Microsoft é a empresa Copilot. E em breve haverá um Copilot para todos e para tudo o que você fizer”, disse a empresa há um mês, quando anunciou a mudança de nome do Bing Chat para o atual.