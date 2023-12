Google Gemini: o vídeo de sua demonstração seria falso sobre a eficiência de sua IA

A eficácia e potência real do Google Gemini, a Inteligência Artificial da empresa que poderia superar o ChatGPT, foi posta em dúvida. Isso ocorreu porque o vídeo da sua demonstração, mostrado há poucos dias, teria sido na verdade resultado de uma edição deliberada que fazia parecer tudo melhor do que realmente é.

No dia 7 de dezembro de 2023, relatamos aqui como a empresa por trás do mecanismo de busca mais famoso do planeta finalmente liberou todos os detalhes oficiais do Gemini, com uma série de recursos e qualidades que o mostravam como a IA mais poderosa do setor.

No entanto, nas últimas horas, uma poderosa controvérsia surgiu depois que ficou exposto que o vídeo de demonstração que acompanhou seu lançamento era na verdade o resultado de um trabalho profundo de edição e montagem.

Assim, o Google Gemini não seria tão rápido, nem tão inteligente, nem tão fluido como nos fez acreditar a suposta demonstração, que na realidade seria mais uma peça de ficção.

Google Gemini e seu vídeo editado: a empresa admitiu desde o início que nada era preciso

Acontece que o Google pediu desculpas (mais ou menos) pela apresentação enganosa do seu modelo de Inteligência Artificial Gemini, que foi lançado no início desta semana.

No vídeo de demonstração que desencadeou toda a questão, com duração de seis minutos, publicado no YouTube, Twitter e no blog de IA da empresa, mostrava o Google Gemini em ação, mas nada era o que parecia:

Em particular, são mostradas conversas entre um usuário e um chatbot impulsionado pelo Google Gemini, bem como a capacidade da IA de distinguir entre imagens visuais e objetos físicos.

No entanto, de acordo com The Information, o Google usou imagens estáticas e enviou prompts de texto para o Gemini obter esses resultados. Como se fosse ChatGPT, sabe?

A bola de neve se transformou em avalanche quando, em uma declaração ao CNBC, um porta-voz do Google disse que o vídeo era uma "descrição ilustrativa das possibilidades de interação com o Gemini".

No entanto, a empresa acrescentou que as indicações utilizadas no vídeo eram "reais" e baseavam-se em "resultados de testes".

Google Gemini Getty imagens (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

Deixando claro que desde o início a empresa já dava a entender que parte do que foi mostrado na demonstração tinha um certo grau de montagem.

No entanto, a intervenção na edição para enaltecer o funcionamento do Google Gemini teria sido significativa, nada superficial.

Então, após a onda inicial de elogios, agora as críticas à apresentação do Gemini têm sido generalizadas.

Inclusive alguns especialistas têm apontado que a apresentação poderia prejudicar a credibilidade do Google no campo da IA generativa.