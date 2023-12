Estes são os cinco robôs atuais com a inteligência artificial mais avançada

A evolução na robótica está impulsionando uma nova geração de robôs com habilidades em constante expansão, embora ainda estejam distantes de se equipararem às capacidades humanas. Alguns exemplos atuais demonstram avanços notáveis em inteligência artificial em robôs.

Os robôs inteligentes utilizam algoritmos de IA, como o aprendizado de máquina, para funcionar de forma independente após um período de treinamento, permitindo-lhes aprender, reagir e raciocinar mecanicamente.

Embora haja uma falta geral de IA em robôs disponíveis, a indústria robótica está gradualmente incorporando processos de IA para aumentar sua autonomia.

Em 2016, o engenheiro David Hanson criou Sophia, o primeiro robô com um cérebro baseado em algoritmos de IA, capaz de conversar e expressar emoções faciais, inicialmente destinado a campos como ciência e medicina, embora atualmente usado para fins mais lúdicos.

Atualmente, estes são os cinco robôs com a inteligência artificial mais avançada:

Sophia foi precursora de vários robôs com IA, incluindo AMECA, desenvolvido pela Engineered Arts, com movimentos, conversas e expressões emocionais realistas, embora sua metade inferior não funcione de forma autônoma.

Spot, da Boston Dynamics, é um robô em forma de cachorro com IA capaz de detectar e resolver problemas complexos, comunicar-se em linguagem natural e analisar grandes quantidades de informações para melhorar a segurança em ambientes logísticos.

Atlas, também da Boston Dynamics, é reconhecido como o robô mais ágil e coordenado do mundo, com membros que lhe permitem correr, saltar e manipular objetos pesados com precisão.

AInstein, um projeto educacional criado por estudantes do Chipre com o ChatGPT, visa melhorar a experiência educacional ao interagir com estudantes e professores, fornecendo orientação e entretenimento.

PALM-E, desenvolvido pelo Google, destaca-se por sua IA multimodal com mais de 562 bilhões de parâmetros, integrando visão e linguagem automatizada, com capacidade de raciocínio e aprendizado para realizar tarefas específicas, com o objetivo de se inserir em setores cotidianos como a indústria ou a automação residencial.