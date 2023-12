Dragon Ball Z: modelo realiza cosplay da Número 18 que deixa fãs sem palavras

Uma modelo uruguaia deixa seus seguidores fanáticos de anime sem palavras. Em suas redes sociais, ela fez essa interpretação surpreendente da androide Número 18, que deixa até mesmo o Krilin de boca aberta. O personagem de Dragon Ball Z é um dos favoritos para fazer esse tipo de interpretação.

A cosplayer em questão é a conhecida Nina Merigold. Com mais de 54 mil seguidores, apenas contando sua conta no Instagram, isso comprova que toda uma comunidade aprecia seu trabalho.

Para a sua versão do Número 18, escolheu o visual da androide após a sua luta com Vegeta, aquela mesma com a qual ela tenta escapar de Cell, no momento em que ele tenta absorvê-la.

O visual do personagem, que faz sua primeira aparição em Dragon Ball Z, combina com a figura esculpida da modelo e a inegável beleza de seu rosto. O toque final é dado por seu cabelo amarelo curto, que imita o penteado da waifu que acaba se tornando a esposa de Krilin.

"A segunda foto mostra melhor o cosplay, sempre tenho que cortar muito a primeira foto", disse a modelo aos seus seguidores.

A androide 18 foi criada pelo Dr. Gero como uma arma para se vingar de Goku. Ela foi programada para matar o saiyajin criado na Terra e todos os Guerreiros Z.

No entanto, 18 acabou se apaixonando por Krillin, um dos amigos de Goku, e se juntou a ele e aos outros heróis em sua luta contra o mal.