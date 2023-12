Cinco aplicativos simples e ótimos para iOS e Android para fazer o amigo secreto

Chegou o último mês do ano e com ele vêm as tradições de Natal como o amigo secreto. Trata-se de uma dinâmica muito conhecida em qualquer ambiente social, que consiste na troca de presentes de uma pessoa para outra, de forma secreta, até que em uma festa cada um revele sua identidade.

Não é nada de outro mundo. O amigo secreto ou amigo invisível é um jogo muito conhecido em que várias pessoas participam. O objetivo principal é trocar presentes entre si, sem saber quem deu cada presente. As seleções costumavam ser feitas através de bilhetes.

Mas chega, isso já expirou há muito tempo. Agora existem aplicativos que ajudam você a organizar uma verdadeira diversão em torno dessa tradição, e vamos mencioná-los, juntamente com seus respectivos links para download nas versões dos sistemas operacionais Android ou iOS.

Cinco apps para jogar amigo secreto

Amigo Secreto 22: Sorteie! (Android/iOS)

Este aplicativo é um dos mais populares para jogar o amigo secreto. É fácil de usar e possui uma interface intuitiva. Permite criar grupos de até 100 pessoas e oferece a opção de estabelecer um orçamento para os presentes. Também permite enviar notificações aos participantes, facilitando a comunicação e a coordenação do jogo.

Meu Amigo Secreto (Android / iOS)

Este aplicativo é outra opção popular para jogar o amigo secreto. É similar ao Amigo Oculto 22, mas oferece algumas características adicionais, como a possibilidade de adicionar pistas sobre os participantes e a opção de criar enquetes para votar nos presentes favoritos.

Presente Secreto (Android / iOS)

Este aplicativo é uma boa opção para grupos pequenos. É fácil de usar e possui uma interface minimalista. Permite criar grupos de até 15 pessoas e oferece a opção de estabelecer um orçamento para os presentes.

Dedoman (Android / iOS)

Este aplicativo é uma opção divertida para jogar o amigo secreto. Ele permite criar grupos de até 100 pessoas e oferece a opção de estabelecer um orçamento para os presentes. Também permite enviar mensagens secretas aos participantes, o que pode adicionar um toque de suspense ao jogo.

Easy Santa (Android / iOS)

Este aplicativo é uma boa opção para grupos que querem brincar de amigo secreto presencialmente. Permite criar grupos de até 100 pessoas e oferece a opção de estabelecer um orçamento para os presentes. Também permite imprimir os nomes dos participantes, facilitando o sorteio.