Bill Gates deu sua opinião sobre Elon Musk e Steve Jobs

Bill Gates, reconhecido por ser o cofundador da Microsoft e por sua posição como um dos empresários mais ricos do mundo, tem mantido uma constante comparação com figuras proeminentes, como Steve Jobs e Elon Musk, gerando controvérsia com suas declarações sobre ambos.

Em particular, Gates sugeriu que foi um líder superior a Jobs e Musk, além de se autodefinir como "um cara legal" ao se contrastar com eles.

No entanto, recentemente ele recebeu o prestigioso prêmio Peter G. Peterson Leadership Excellence Award do Clube de Economia de Nova York, durante o qual não pôde evitar a comparação com outros líderes empresariais.

Numa entrevista ao 'Business Insider' no evento, Gates afirmou: "todos são diferentes. Elon pressiona muito, talvez até demais. Steve Jobs pressionava muito, talvez até demais. Eu me considero muito amável em comparação com esses caras".

A relação entre Bill Gates e Steve Jobs foi extensa e complexa, marcada por parcerias, disputas, rivalidades e, por fim, um respeito mútuo. No entanto, eles sempre foram vistos como concorrentes, mantendo uma tensão constante entre si.

A imagem de Jobs como um chefe implacável e perfeccionista é amplamente conhecida em livros e filmes, e até o momento ninguém desmentiu essa percepção.

Em relação a Elon Musk, Gates não parece ter uma relação amigável, chegando a classificá-lo como "muito ruim".

Depois de fazer um investimento apostando na queda das ações da Tesla, o que causou um desacordo, Gates comentou sobre a reação de Musk: "uma vez que ele descobriu, ele foi muito duro comigo, mas ele é muito duro com muitas pessoas, então você não pode levar isso para o lado pessoal".

Apesar das diferenças, Gates reconheceu que é necessário uma certa intensidade para liderar uma empresa inovadora, lembrando seus primeiros anos na Microsoft, quando dedicava todo o seu tempo à empresa, sem férias ou descanso.

Ele era realmente tão gentil?

No entanto, os críticos apontam que a percepção de Gates como um chefe amigável pode não ser tão precisa. Anedotas e biografias como a de James Wallace e Jim Erickson em 1993 afirmam que Gates costumava responder aos e-mails de seus funcionários com críticas, sarcasmo e até insultos fora do horário de trabalho.

Além disso, menciona-se que ele chegava ao extremo de memorizar as placas dos carros dos funcionários para controlar a sua presença nas instalações da empresa.