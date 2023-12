Bill Gates afirma que agora é o melhor momento para ser um estudante

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, afirmou que os estudantes de hoje têm acesso a uma educação de alta qualidade graças a uma ampla oferta de cursos online ministrados por educadores renomados, o que amplia as oportunidades de aprendizado.

Em uma discussão sobre inteligência artificial transmitida pelo Clube Econômico de Nova York, Gates elogiou a excelência dos melhores professores do mundo e destacou a abundância de recursos educacionais disponíveis, desde temas religiosos até ciência.

Cuidado com a matemática

No entanto, manifestou preocupação com as lacunas de aprendizagem em matemática, apesar dos esforços da Fundação Bill e Melinda Gates para melhorar o ensino e o currículo.

Apesar da fundação ter concedido grandes quantias para melhorar a educação em matemática, Gates admitiu que o impacto não tem sido tão significativo como esperavam.

Gates reconheceu que a adoção dos programas da fundação enfrenta resistência, especialmente por parte de conselhos escolares e sindicatos, e enfatizou que as habilidades matemáticas são indicativas do sucesso acadêmico.

Além disso, o baixo desempenho dos estudantes americanos em matemática em comparação com seus pares globais pode impactar a competitividade econômica e a segurança nacional, destacando a necessidade de um sistema educacional sólido.

Em relação à importância da inteligência artificial, Gates destacou sua relevância como a mudança mais profunda nesta era, até mesmo maior do que a digitalização, enfatizando seu impacto na sociedade e na tecnologia.