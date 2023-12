Ja Morant arrisca no lançamento dos seus tênis Nike Ja 1 ‘Christmas’

O jogador do Memphis Grizzlies Ja Morant está pronto para voltar à ação na NBA após sua controversa suspensão, na segunda metade de 2023.

De acordo com os rumores, em 19 de dezembro veremos Morant em quadra novamente, e uma semana depois teremos um presente especial que chegará um pouco atrasado para as celebrações: o lançamento dos exclusivos Nike Ja 1 ‘Christmas’.

O mais recente de Ja Morant x Nike

Após o sucesso do seu modelo comemorativo de Halloween em outubro, Morant e Nike estão preparando uma edição especial para espalhar a alegria do Natal.

Trata-se de um par de tênis que apresenta uma parte superior de malha em um tom de roxo equilibrado, criando um fundo vibrante para os gráficos esfumaçados em ‘Emerald Rise’ que emergem de sua proteção.

Esses elementos dinâmicos adicionam um toque místico e festivo à silhueta esportiva, que é complementada com um símbolo da Nike em preto azabache.

Em relação ao design personalizado, o calcanhar adiciona um encanto natalino com seus gráficos de tijolos, lembrando o clássico Papai Noel descendo pela chaminé.

As palmilhas internas continuam celebrando o Natal com mais gráficos de tijolos de lareira e o distintivo logotipo de Morant prestando homenagem ao estilo enérgico do jogador.

No entanto, o Nike Ja 1 ‘Christmas’ apresenta um equilíbrio perfeito entre o espírito natalino e a funcionalidade no basquetebol. Esta edição especial está programada para ser lançada em 26 de dezembro, com um preço de venda de US$110.