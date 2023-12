Dragon Ball Z X Elion Paris apresenta suas luvas de boxe: o presente perfeito

É inegável que Dragon Ball Z é um anime lendário que se posiciona como um dos favoritos entre a comunidade de fãs de diferentes gerações.

Mas considerando a data de lançamento da série animada e o fato de estarmos prestes a encerrar este 2023, podemos deduzir facilmente que seu principal grupo de seguidores agora possui poder aquisitivo suficiente e dinheiro em suas contas para gastar em detalhes relacionados a essa franquia.

É assim que nos últimos anos temos visto um crescimento especial na variedade de mercadorias existentes. Ao mesmo tempo em que a comunidade de artistas e fãs tem inundado as redes com tributos de FanArt e Cosplay de todos os tipos.

Graças a isso, podemos concluir que tanto heróis como vilões são objetos de fixação recorrente para o público viciado até os dias de hoje com a obra de Akira Toriyama.

Assim, não deveria ser surpresa o mais recente e curioso artigo que se junta ao amplo catálogo de produtos oficiais inspirados em Goku e seus companheiros: um par de luvas de boxe.

Luvas de boxe que você precisa

A marca esportiva Elion acaba de lançar uma linha de luvas de boxe em homenagem ao anime. A colaboração, chamada de DRAGON BALL Z X ELION PARIS LIMITED EDITION, é composta por diferentes pares que se inspiram na paleta de cores mais representativa dos heróis, amigos e inimigos dos protagonistas.

Com um custo em euros equivalente a US$270, temos luvas de boxe que emulam o estilo do Goku, outras nos remetem ao Freeza, outras ao Majin Buu, há até mesmo algumas do Cell, assim como temos o Gohan e o Vegeta na coleção:

Imagem: Elion | Luvas de box de Dragon Ball Z

O curioso é que esta não seria a primeira ocasião em 2023 em que o mundo do boxe se cruza com essa saga. O anime foi um elemento crucial na produção do filme ‘Creed 3′, no qual o diretor e protagonista Michael B. Jordan declarou oficialmente que se inspirou na obra de Akira Toriyama para as sequências de luta.

Jordan tem sido um fã de anime desde sua juventude, por isso nunca hesitou em compartilhar regularmente seu amor por Dragon Ball, Naruto e outras séries shonen.

Tratam-se de dois elementos que aparentemente não teriam uma conexão direta: o boxe e Dragon Ball. Mas aqui vemos isso materializado.