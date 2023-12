Donkey Kong desencadeia uma loucura na Super Nintendo World: confira a prévia

Super Nintendo World, o parque temático da Nintendo localizado em Osaka, Japão, continua a expandir-se para oferecer novas experiências aos fãs mais fervorosos da empresa asiática.

SUPER NINTENDO WORLD no Universal Studios Japan está evoluindo com uma nova área Donkey Kong Country que será inaugurada na Primavera de 2024, apresentando uma emocionante montanha-russa familiar, Mine-Cart Madness!

Há algum tempo foi anunciado que a mais recente adição a este mundo de maravilhas seria uma atração inspirada em Donkey Kong.

Recentemente, usuários do X, anteriormente chamado de Twitter, compartilharam vídeos que oferecem uma prévia de como será essa atração tão esperada.

Merchandising de Donkey Kong Country chegará a Super Nintendo World em Universal Studios Japan na primavera de 2024!

Donkey Kong se junta ao Super Nintendo World

O projeto do Super Nintendo World não é apenas parte do Japão. Com o tempo, conseguiu cruzar fronteiras e ter presença em Los Angeles, Califórnia, com a expectativa de uma próxima abertura em Orlando, Flórida.

O parque japonês continua sendo pioneiro em inovação e entretenimento, oferecendo uma experiência única a cada visitante.

No entanto, de acordo com o que foi visto no vídeo, a nova área temática centrada em Donkey Kong parece estar nas fases finais de construção.

O avanço do projeto nos revela parte do que será essa nova estreia dentro do Super Nintendo World, já que mostra claramente uma seção do parque dedicada a nada menos que o icônico templo na selva.

Ao lado disso, um dos aspectos mais destacados dessa expansão será uma montanha-russa, que será o centro dessa experiência.

É importante mencionar que ainda não foi anunciada a data oficial de inauguração da seção do Donkey Kong em Super Nintendo World, mas estima-se que será por volta da primavera de 2024.