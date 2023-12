Apple planeja renovar sua linha de iPads com telas maiores e um modelo OLED

Parece que a Apple não esqueceu seus consumidores afinal e lançará uma nova geração de tablets com algumas mudanças urgentes em suas especificações e tela para este ano de 2024.

Praticamente durante todo o ano de 2023, os seguidores dos rapazes de Cupertino ficaram esperando o anúncio de novos modelos dessa família, uma vez que há anos vem se tornando óbvia a necessidade de renovar seu hardware de forma profunda e substancial.

No entanto, a Apple manteve um silêncio sepulcral durante todos esses meses, talvez como uma decisão estratégica para direcionar todos os holofotes para seu visor de Realidade Mista Vision Pro, que teoricamente seria lançado no final do primeiro trimestre de 2024.

Felizmente, parece que finalmente chegou o momento de avançar e a empresa estaria preparando o lançamento de alguns modelos renovados para o próximo ano. Isso é tudo o que sabemos sobre essa potencial atualização.

Rumor quase certo: novos modelos do iPad com tela OLED

De acordo com um relatório da Bloomberg, através do seu repórter especializado com um histórico confiável, Mark Gurman, a Apple planeja lançar um novo iPad Air maior e um iPad Pro OLED renovado na primavera de 2024.

Esses novos dispositivos fariam parte dos esforços da Apple para reverter a queda nas vendas de sua linha de tablets. A relativa estagnação de sua linha de dispositivos já estaria impactando nas finanças da empresa.

O novo iPad Pro Foto: Apple

Devido à natureza da origem do relatório, é impossível confirmar todas as informações, mas Gurman garante que o novo modelo do iPad Air terá uma tela de 12,9 polegadas, o que a equiparará ao iPad Pro que já existe com dimensões similares.

Esta mudança ampliará a gama de opções de tamanho do iPad Air e o tornará mais competitivo com o iPad Pro, onde o fator preço e o hardware final serão a chave decisiva para determinar a venda.

Em teoria, este iPad Air teria novo hardware renovado, embora não se saiba se integraria ou não o novo chip M3. Já o iPad Pro com tela OLED terá este chip e será o primeiro do seu tipo para esse segmento.

Devido à sua natureza, as telas OLED oferecem um contraste mais alto e pretos mais profundos do que as telas LCD tradicionais.

Dessa forma, podemos esperar uma experiência muito mais robusta e atrativa, além disso, essa mesma série de rumores garante que o iPad Pro terá um novo design com bordas arredondadas, semelhante às do iPhone 15.

Será necessário esperar aparentemente muito pouco para confirmar ou desmentir tudo isso.