The Game Awards 2023: o aguardado lançamento do trailer de Persona 3 Reload

A noite de gala do The Game Awards 2023 trouxe algumas surpresas para o mundo dos videogames. A equipe da Atlus lançou um novo e muito esperado trailer de Persona 3 Reload. O jogo será lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S em 2 de fevereiro de 2024.

Trata-se do remake de um dos jogos de RPG mais aclamados da indústria, de acordo com a análise da Marca. Talvez o único aspecto negativo seja que o teaser é muito breve e aumenta a expectativa dos fãs em saber mais sobre o que essa nova versão trará.

O que é apreciado no trailer é uma interface claramente melhorada com gráficos que revelam detalhes incríveis das localizações.

O jogo preserva a história e os personagens dos jogos originais, mas apresenta uma série de melhorias na qualidade de vida. As melhorias gráficas incluem modelos de personagens atualizados, texturas aprimoradas e efeitos visuais melhorados.

As melhorias na qualidade de vida incluem um novo sistema de combate, novas opções de personalização e uma nova história secundária.

A história de Persona 3 se passa no ano de 2009 na cidade fictícia de Inaba. O jogador assume o papel de um estudante do ensino médio que se junta à Organização SEES, um grupo de estudantes que lutam contra as sombras, criaturas sobrenaturais que se alimentam da escuridão do coração humano.

O jogo apresenta um sistema de combate por turnos no qual os jogadores controlam um grupo de personagens que usam suas Personas, entidades sobrenaturais que representam a personalidade do jogador, para lutar contra as sombras.