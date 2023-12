Surpresa no The Game Awards com a aparição de Hunter Schafer e Sophia Ellis no jogo de Hideo Kojima

Imagem: Kojima Productions | Hideo Kojima é um gênio em muitos aspectos, mas poucos sabem da história do LEGO e Metal Gear Solid

The Game Awards 2023 não parou de nos surpreender. No meio dos anúncios e lançamentos de trailers, surgiu um novo desenvolvimento que mostrou os nomes de Hunter Schafer e Sophia Ellis em um jogo de Hideo Kojima.

Mas isso não foi tudo, o desenvolvimento, como pode ser visto no trailer mostrado no evento mundial, mostrou que será um título de terror bem ao estilo do famoso desenvolvedor.

Chama-se OD, e o mais destacado de tudo isso é que será um videogame exclusivo para Xbox Games. O público ficou louco ao ver como aos poucos iam sendo liberadas as imagens do teaser e posteriormente se viu o nome de Hideo Kojima.

Depois de vermos o logotipo do console de videogame da Microsoft, as luzes se apagaram e surge O PRÓPRIO HOMEM, o próprio Hideo Kojima, para se apresentar diante das câmeras do evento mais importante da indústria.

Os jogos de Kojima são conhecidos pela sua narrativa complexa, sua exploração de temas maduros e seu uso inovador da tecnologia. Ele tem sido elogiado por sua criatividade e sua visão única. Este parece reunir todos os componentes da mente mestra da indústria.

Em 2015, Kojima deixou a Konami após uma disputa com a empresa. Ele fundou seu próprio estúdio, Kojima Productions, e lançou seu primeiro jogo independente, Death Stranding, em 2019.

Death Stranding foi um sucesso comercial e de crítica, e recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prêmio de Melhor Jogo do Ano no The Game Awards 2019.

Graças a tudo isso é que estamos vivendo a era do desenvolvedor, produtor e designer.