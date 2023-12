Perdeu? Os 3 anúncios que merecem todo destaque do The Game Awards 2023

The Game Awards 2023 The Game Awards 2023

Quinta, nos vestimos de gala. Através de uma transmissão de mais de 5 horas, contamos todas as novidades e vencedores do The Game Awards 2023, que nos deixaram diferentes impressões.

E como já é costume, a premiação não apenas coroou o esperado Melhor Jogo do Ano de 2023, neste caso Baldur’s Gate 3, mas também nos revelou importantes anúncios que você não deve ignorar.

Overdose: o novo no terror

O famoso diretor japonês Hideo Kojima revelou seu projeto Overdose, um jogo de terror desenvolvido pela Kojima Productions em colaboração com Xbox.

Será uma experiência narrativa única e imersiva que contará com a participação do renomado diretor de cinema de terror Jordan Peele.

Embora a data de lançamento ainda não tenha sido anunciada, espera-se uma experiência de jogo excepcional com tecnologia Cloud.

Sophia Ellis, Hunter Schafer e Udo Kier fazem parte do elenco, como pudemos testemunhar durante o trailer revelado na cerimônia.

Marvel’s Blade: A surpresa da Arkane Lyon

O renomado estúdio Arkane Lyon, criador de sucessos como Dishonored e Deathloop, pegou os fãs de surpresa com o anúncio de Marvel's Blade.

Este jogo será para um único jogador, adotará um tom maduro e se afastará da perspectiva em primeira pessoa, uma novidade para a Arkane.

A trama, totalmente original, se passará na cativante cidade de Paris. Embora o desenvolvimento esteja em seus estágios iniciais, espera-se que chegue ao Xbox Series e ao PC.

Hello Games, conhecidos por desenvolver No Man’s Sky em 2016, anunciou seu ambicioso Light No Fire, um jogo de aventura, construção, sobrevivência e exploração.

Ambientado em um planeta de dimensões comparáveis ao tamanho da Terra, promete oferecer uma experiência de jogo totalmente livre.

Embora a data de lançamento ainda não tenha sido revelada, o teaser de jogabilidade gerou grande expectativa.

Pelo que parece, teremos um 2024 com diversos lançamentos, alguns mais esperados do que outros. E por enquanto, a única certeza é que estaremos aqui para contar as próximas novidades do mundo dos jogos.