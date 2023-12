Firmada nova colaboração entre Fortnite e Dragon Ball com 2 vilões brutais

Fortnite está no topo das tendências das redes sociais após vazar a notícia de uma nova colaboração com Dragon Ball. O jogo da Epic Games traz dois vilões brutais do anime que enlouqueceram os fãs da franquia.

De acordo com os vazamentos de especialistas nas redes sociais, a próxima atualização do Fortnite virá com Freezer e Cell.

Além disso, eles detalham as formas de cada um dos personagens que aparecerão no videogame da Epic Games. A princípio, sabe-se que haverá três versões de Freeza: a primeira transformação, aquela que inicialmente pensamos ser perfeita e Golden Freeza.

Enquanto do lado de Cell, teremos a primeira forma e a forma perfeita de Cell.

ALL FRIEZA & CELL FORMS IN FORTNITE pic.twitter.com/1Z6JMgh8Qf — SLO (@SLOplays) December 7, 2023

Não será a primeira vez que Fortnite colabora com Dragon Ball. No passado, vimos Goku, Vegeta, Piccolo e Gohan após o lançamento de Dragon Ball Super: Super HERO, o Mestre Kame, Bulma e o Senhor Bills.

Agora, eles vão incluir dois dos vilões mais impressionantes da história de Dragon Ball como parte da franquia. A data de lançamento desta nova atualização do jogo e as skins com as quais esses personagens chegarão ainda não estão claras.