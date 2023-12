Elon Musk não jogaria GTA 6 porque lhe causa conflito cometer crimes

Composição: York Perry | Elon Musk se torna viral por uma postagem no X

Elon Musk é uma figura controversa que nem todos compreendem e que constantemente se torna viral por suas declarações. Mas algo que talvez ninguém esperava é a sua opinião sobre a franquia Grand Theft Auto e sua possível postura em relação ao tão aguardado GTA 6.

A web inteira perdeu a cabeça há poucos dias com o lançamento antecipado do primeiro trailer do videogame desenvolvido pela Rockstar Games. Após várias filtragens de terrível qualidade gráfica que acabavam detonando cada surpresa.

No final, muitos dos rumores acabaram sendo confirmados, assim como várias peças de suposto material do jogo que acabaram sendo verdadeiras.

Mas talvez o mais impressionante de tudo teria sido o que vimos no teaser, onde se confirma que iremos controlar a primeira protagonista feminina da saga, com uma história que se passaria novamente na querida metrópole de Vice City.

Infelizmente, nem tudo foi perfeito, pois no final do teaser foi revelado que o jogo não seria lançado até o ano 2025.

Muitos jogadores tinham a esperança de, com um pouco de sorte, experimentar o título em poucos meses. Mas há um magnata que talvez nem sequer vá tocar no jogo.

Elon Musk

Como é comum no lançamento de um videogame tão popular, não poderiam faltar os detratores que se esforçaram em paralelo ao seu lançamento para enfatizar seu desinteresse pelo Trending Topic.

O que ninguém esperava é que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, o sujeito por trás da SpaceX, Tesla Motors e X (anteriormente chamado de Twitter) e que programou um videogame em sua adolescência para desde então viver viciado nesse tipo de entretenimento, iria acabar revelando que não gosta dessa franquia.

Tudo aconteceu através de sua conta oficial do X, onde ele repostou uma publicação de uma pessoa que não havia jogado nenhum jogo da saga para comentar que na verdade ele não conseguiu jogar o GTA V porque o faz cometer crimes.

Elon relata em sua postagem que não conseguiu jogar o GTA 5 porque logo na sequência inicial você começa matando policiais em um assalto a um banco.

A cena estabelece o tom, o conflito moral e as personalidades dos protagonistas de forma brilhante. No entanto, é realmente necessário matar oficiais da lei para selar a ruptura do destino dos protagonistas.

Então, é muito provável que Elon Musk não se envolveria com o Grand Theft Auto 6. Por uma questão de ética e moral.