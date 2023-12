É possível que uma nova “guerra” de redes sociais esteja prestes a começar. A nomeação de Taylor Swift como ‘Pessoa do Ano’ pela revista ‘Time’ gerou uma reação da comunidade científica, que sente como uma ‘fraude’ o fato de o prêmio não ter sido para Sam Altman, reconhecido como o grande impulsionador da inteligência artificial.

A cantora norte-americana destacou-se em 2023 por diversos marcos na indústria da música e do entretenimento. Taylor Swift vendeu mais de 200 milhões de discos em todo o mundo, ganhou 12 prêmios Grammy e foi nomeada uma das pessoas mais influentes do mundo.

Sua música tem sido objeto de numerosos estudos acadêmicos e tem sido citada como uma inspiração por artistas de todo o mundo. Ela também é uma defensora de causas sociais, como o feminismo, a igualdade LGBTQIA+ e a proteção do meio ambiente.

Então, claramente ela tem credenciais para ser considerada pela revista ‘Time’. No entanto, para a comunidade científica, o trabalho que Sam Altman fez é muito mais importante para a humanidade, ao ser o rosto visível da OpenAI, a empresa criadora do ChatGPT, um chatbot de inteligência artificial com o qual você pode ter uma conversa sobre qualquer assunto.

Especialistas em ciência, tecnologia e finanças consideravam Sam Altman como a pessoa “óbvia” para ganhar o prêmio da revista. Eles argumentam que o ChatGPT foi o desenvolvimento mais impactante do ano passado e ajudou a revitalizar toda a indústria tecnológica.

Na verdade, o investidor da OpenAI, a Microsoft Corp, viu suas ações subirem mais de 50% este ano, quando Wall Street reconheceu o potencial da nova tecnologia de inteligência artificial, conforme relatado pelo site Benzinga.

Therese Poletti, escritora de um artigo para o site Marketwatch, afirmou que estamos apenas vendo os primeiros estágios do impacto dos mecanismos de Sam Altman no mundo, e por isso ele merecia o prêmio mais do que qualquer outra pessoa.