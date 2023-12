Baldur’s Gate 3 arrasa e ganha o GOTY no The Game Awards; veja lista completa

Uma nova edição do The Game Awards aconteceu. A premiação dos melhores da indústria de videogames concedeu o prêmio máximo (Jogo do Ano) para o desenvolvimento da Larian Studios, Baldur’s Gate 3.

Hideo Kojima apareceu com um novo jogo chamado OD, exclusivo para Xbox Game, e houve muitos anúncios sobre o que está por vir nos consoles mais importantes da indústria.

Mas vamos ao que interessa: a lista de todos os jogos e estúdios que levaram para casa uma das estatuetas. De acordo com uma resenha do Marca, na noite houve outro grande vencedor além de Baldur’s Gate 3. Estamos falando de Alan Wake 2, jogo que levou três prêmios.

Vencedores nos The Game Awards

Jogo do Ano

Baldur's Gate 3

Melhor Direção de Jogo

Alan Wake 2

Melhor Narrativa

Alan Wake 2

Melhor Direção de Arte

Alan Wake 2

Melhor Pontuação e Música

Final Fantasy XVI

Melhor Design de Áudio

Hi-Fi Rush

Melhor Desempenho

Neil Newbon

Jogos com Impacto

Tchia

Melhor em andamento

Cyberpunk 2077

Melhor Indie

Mar de Estrelas

Melhor Jogo para Celular

Honkai: Estrela Rail

Melhor Suporte da Comunidade

Baldur's Gate 3

Inovação em Acessibilidade

Forza Motorsport

Melhor VR/AR

Modo VR de Resident Evil Village

Melhor Jogo de Ação

Armored Core VI

Melhor ação/aventura

Zelda: Lágrimas do Reino

Melhor Jogo de Interpretação de Papéis

Baldur's Gate 3

Melhor Luta

Street Fighter 6

Melhor Família

Super Mario Bros Maravilha

Melhor Sim/estratégia

Pikmin 4

Melhores Esportes/Corridas

Forza Motorsport

Melhor multiplayer

Baldur's Gate 3

Criador de Conteúdo do Ano

Ironmouse

Melhor estreia independente

Casulo

Melhor Adaptação

O Último de Nós

Jogo Mais Aguardado

Final Fantasy VII Renascimento

Melhor Jogo de Esports

Valorant

Melhor Atleta de Esports

Farsante

Melhor Equipe de Esports

JD Gaming

Melhor Treinador de Esports

Potter

Melhor Evento de Esports