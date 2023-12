Ainda há tempo: Andrômeda pode ser vista a olho nu e aqui explicamos como

Esta semana, os fãs de astronomia e aqueles que estão sempre de olho no céu têm uma oportunidade única de admirar a galáxia de Andrômeda.

A vizinha mais próxima da Via Láctea, localizada a 2,5 milhões de anos-luz de distância, está presente em todo o seu esplendor a partir de ambos os hemisférios, oferecendo um espetáculo celeste que raramente é apreciado a olho nu.

Como ver Andrômeda?

Em países que estão na primavera, como Chile ou Argentina, existe o cenário perfeito para observar Andrômeda.

Esta gigantesca galáxia, ainda mais extensa que a Via Láctea, torna-se visível a olho nu graças a céus escuros e, principalmente, se houver uma Lua minguante.

Para localizá-la, é sempre recomendável aproveitar aplicativos como o Starwalk 2 ou o Sky Tonight para facilitar sua identificação.

No Chile, por exemplo, de acordo com o meio de comunicação ‘Biobío’, basta olhar cerca de 30 graus acima do horizonte norte, logo abaixo da constelação de Peixes.

No entanto, o tempo para desfrutar desta vista privilegiada é limitado, uma vez que a luminosidade da Lua pode dificultar a observação à medida que a noite avança.

Em países do hemisfério Norte como o México, dado que é outono, é possível observar esse fenômeno de 5 a 8 de dezembro aproximadamente, dias em que são previstas condições climáticas ideais para admirar Andrômeda.

Para encontrá-la, sugere-se localizar o Grande Quadrado de Pégaso no céu, apontar os binóculos para Alpheratz e seguir o olhar para leste até identificar a estrela Mirach na constelação de Andrômeda, continuando nessa direção até encontrar a nuvem difusa que revela a majestosidade da galáxia irmã.

Claro, depois de encontrar onde olhar, é recomendado desligar dispositivos eletrônicos para permitir que os olhos se adaptem à escuridão.

É ideal se você estiver em uma área completamente escura e sem Lua, assim você poderá desfrutar plenamente deste fenômeno astronômico que nos conecta com a imensidão do Universo.