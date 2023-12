Vem aí um relançamento? Phil Spencer fala sobre o futuro de Banjo-Kazooie

Existem muitos casais icônicos no mundo dos videogames. Mas entre aqueles que roubaram nossos corações, não podemos deixar de mencionar Banjo-Kazooie.

Esses personagens da era do Nintendo 64 deixaram sua marca após seus lançamentos de sucesso.

E embora tenham se passado 25 anos desde sua estreia, os fãs ainda anseiam por um novo lançamento dessa saga.

Banjo-Kazooie está de volta?

Em uma entrevista com o Windows Central, Phil Spencer abordou as expectativas de reviver grandes clássicos, incluindo Banjo-Kazooie.

Phil Spencer, Xbox Arquivo

Na ocasião, o líder do Xbox reconheceu o desejo dos fãs de Banjo-Kazooie por um novo jogo da série.

"Acredito que os criadores originais, a cultura, francamente, algumas das lições que aprendemos com experiências passadas aqui são muito importantes", começou a dizer Spencer na entrevista com Jez Corden.

“Os senhores puderam ver em nossa história que não abordamos todas as franquias que as pessoas adorariam que abordássemos. Fãs de Banjo, estou ouvindo vocês”, acrescentou.

Embora depois tenha dito: “mas é verdade que, quando encontramos a equipe certa e a oportunidade certa, adoraria voltar a visitar histórias e personagens que já vimos antes.”

Desta forma, suas palavras não garantem um novo jogo de Banjo-Kazooie, mas deixam claro que Phil Spencer não esqueceu a saga.

Então, quem sabe? Talvez uma equipe dos sonhos possa surgir e assim vermos novamente esse casal icônico em ação.

Enquanto isso, os fãs podem reviver a experiência original, já que o primeiro lançamento está disponível no catálogo do Xbox Game Pass e no Pacote de Expansão do Nintendo Switch Online.