Os marcos que levaram Sam Altman a ser indicado a “Pessoa do Ano” pela ‘Time’

Estamos nos últimos dias de 2023. Portanto, é hora de olhar para trás e ver as conquistas e avanços registrados na área científica, tecnológica e digital. O nome de Sam Altman é sem dúvida um dos mais destacados nesse campo, e não porque nós dizemos isso, mas sim porque o cofundador da OpenAI foi um dos indicados para “Pessoa do Ano” pela revista ‘Time’.

Este meio de comunicação, um dos mais prestigiados do mundo, já incluiu Sam Altman na lista das 100 pessoas mais influentes do planeta. Agora, deram-lhe o privilégio de estar entre os indicados para "Pessoa do Ano", embora saibamos que ele não ganhou porque anunciaram a cantora Taylor Swift como vencedora.

No entanto, Sam Altman esteve envolvido com nomes como o da intérprete norte-americana, que atualmente desfruta de ser a celebridade com mais influência no mundo. Além disso, na lista também foram considerados o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o da China, Xi Jinping.

O CEO da OpenAI marcou um antes e um depois ao ser o rosto visível da explosão da inteligência artificial no mundo.

Os feitos de Sam Altman que levaram à nomeação da revista

A criação da OpenAI, que tem sido uma força motriz no desenvolvimento da IA segura e responsável.

A supervisão do desenvolvimento de Dactyl, uma mão robótica capaz de realizar tarefas complexas com uma precisão semelhante à de um humano.

A defesa da IA como uma força para o bem no mundo.

Sam Altman tem sido um defensor ferrenho da IA segura e responsável. Em um artigo de opinião publicado na revista ‘The Atlantic’, o empresário argumentou que a IA tem o potencial de resolver alguns dos problemas mais urgentes do mundo, como as mudanças climáticas e a pobreza.

No entanto, também alertou que a IA poderia ser utilizada para fins prejudiciais, como o desenvolvimento de armas autônomas e a mitigação de democracias legítimas.

Altman acredita que a melhor maneira de evitar que a IA seja usada para fins prejudiciais é desenvolvê-la de forma aberta e transparente. A OpenAI publica seu código e seus dados de pesquisa, o que permite que outros pesquisadores examinem seu trabalho e encontrem possíveis vulnerabilidades.

O CEO da empresa mais destacada em inteligência artificial também acredita que é importante educar o público sobre IA. A OpenAI oferece uma série de recursos educacionais, como cursos online e vídeos, para ajudar as pessoas a compreender o potencial da IA e os possíveis riscos associados a ela.