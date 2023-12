Neste fim de ano, construa seu videogame favorito com conjuntos de Lego

Viver a experiência de construir o seu videogame favorito e seus personagens icônicos hoje é possível graças aos conjuntos de Lego. Os fãs de consoles e do mundo dos jogos podem ter uma experiência divertida e completa.

Do magnífico Universo Marvel às aventuras de Minecraft, a velocidade de Sonic ou clássicos como Super Mario e Pac-Man, estão disponíveis nas lojas Lego e em www.tiendalego.cl para aproveitar este final de ano cheio de criatividade.

Lego Minecraft: A Emboscada do Creeper

Cheio de acessórios, funcionalidades e personagens, o conjunto Lego Minecraft: A Emboscada do Creeper (21177) é um presente fantástico para meninas e meninos a partir de 7 anos. Inclui vários personagens, acessórios e funcionalidades que irão inspirar inúmeras aventuras criativas no Minecraft.

Conheça os incríveis personagens: Steve, o emblemático herói do Minecraft, também um bebê porco, um pintinho bebê e um Creeper Explosivo vermelho. Preço: R$ 1.599

Divulgação Lego Minecraft

Lego Sonic the Hedgehog Ilha de Resgate de Animais da Amy

Este conjunto de brinquedos Lego Sonic the Hedgehog Ilha de Resgate de Animais da Amy (76992) para meninas e meninos a partir de 7 anos, é ideal para desfrutar em família.

O conjunto vem com os personagens Amy, Tails, Crabmeat, Picky, Pocky e um Flicky, bem como acessórios para o jogo criativo.

Pode-se usar a ponte levadiça e a armadilha da cascata para derrotar o Badnik, que tem uma intenção maligna: roubar os animais. Também há uma porta secreta que leva à cozinha e áreas de descanso onde cuidar dos animais resgatados. Preço: R$ 6.999

Divulgação Conjunto Lego Sonic

Lego Icons Máquina de Pac-Man

A Lego Icons Máquina de Pac-Man é um conjunto de construção que recria o icônico jogo de arcade Pac-Man em forma de Lego. Com este conjunto, os fãs de Pac-Man podem construir sua própria máquina de arcade e reviver as aventuras clássicas do personagem. O conjunto inclui todos os elementos necessários para construir a máquina de Pac-Man, incluindo os personagens Pac-Man, Inky, Blinky, Pinky e Clyde, bem como os labirintos e as bolinhas de energia. Os jogadores podem mover o personagem através do labirinto, evitando os fantasmas e comendo as bolinhas de energia.

Além disso, o conjunto também inclui uma placa de pontuação e um mecanismo de lançamento de bolinhas de energia, para tornar a experiência de jogo ainda mais autêntica. Os fãs de Pac-Man podem se divertir construindo e jogando com este conjunto.

Ideal para se sentir de volta aos anos 1980 com este conjunto de construção para adultos, Lego Icons Máquina de Pac-Man (10323). Foi projetado para desfrutar de um momento divertido e gratificante, que permitirá recriar o emblemático console de videogame, considerado por muitos como o mais influente de todos os tempos.

Dentro dos detalhes deste conjunto, destaca-se a manivela para ativar um labirinto mecânico que simula a clássica perseguição entre os seus personagens favoritos ou abre o painel traseiro para ver os elementos mecânicos. Este modelo colecionável é um presente sensacional para fãs de videogames retrô. Preço: R$ 3.799

Divulgação Lego PAC-MAN

Lego Marvel Manopla do Infinito

O set Lego Marvel Manopla do Infinito (76191) apresenta um desafiador projeto de construção que encantará a todos com uma impressionante peça de exposição representativa da saga Vingadores. A fiel recriação dourada para construir com peças Lego da emblemática Manopla do Infinito inclui Gemas do Infinito coloridas e uma base resistente com placa informativa. Preço: R$ 1.199

Divulgação Lego Luva

Lego BrickHeadz Harry, Hermione, Ron e Hagrid

Figuras famosas: o conjunto de construção Lego BrickHeadz Harry, Hermione, Ron e Hagrid (40495) permite criar modelos Lego BrickHeadz dos quatro populares personagens de Hogwarts com seus detalhes emblemáticos.

Este conjunto de 466 peças inclui o Hagrid, com uma altura aproximada de 9 cm, e três alunos que medem aproximadamente 5 cm de altura cada um.

Ideal para surpreender fãs construtores Lego ou fãs de Harry Potter de 10 anos ou mais. Um conjunto especial para começar a coleção de Lego BrickHeadz da saga Harry Potter. Preço: R$ 3.999

Divulgação Lego Potter

Lego Star Wars Templo Jedi de Tenoo

Para crianças de 4 anos ou mais, uma fantástica primeira experiência de construção e jogo no universo Lego Star Wars. O conjunto de iniciação Templo Jedi de Tenoo (75358) possui uma função de rocha “levitante” e um interior detalhado com muitas características divertidas. O conjunto inclui minifiguras Lego de Lys Solay e Kai Brightstar (novidade em junho de 2023), e também uma minifigura Lego do Mestre Yoda. Preço: 5.999.

Divulgação Lego Jedi

A melhor aplicação

Verifique o aplicativo Lego Builder para construção assistida, onde você pode ler as Instruções de construção dos conjuntos, visualizar uma versão digital do modelo enquanto constrói com os benefícios da realidade aumentada.