Jeff Bezos pede ajuda a Elon Musk para levar a Amazon ao Espaço

A Amazon anunciou sua intenção de acelerar a implantação de sua rede de satélites do Projeto Kuiper ao assinar um contrato com a SpaceX de Elon Musk para três lançamentos de satélites Falcon 9.

Essas missões da SpaceX se somarão aos 77 lançamentos previamente adquiridos pela Amazon da Arianespace, Blue Origin e United Launch Alliance (ULA). Espera-se que as missões comecem em 2025, impulsionando o projeto Kuiper da Amazon, uma constelação de satélites de internet de banda larga.

O Projeto Kuiper, em desenvolvimento há mais de cinco anos, é a resposta da Amazon ao projeto Starlink da SpaceX e é independente da Blue Origin, a empresa concorrente da SpaceX fundada por Bezos.

Em outubro, a Amazon lançou com sucesso dois protótipos de satélites Kuiper usando um foguete ULA, confirmando que a missão alcançou 100% de sucesso. Rajeev Badyal, vice-presidente de Tecnologia do projeto, expressou que esse sucesso valida a visão original e a arquitetura dele.

Apesar do sucesso inicial, a Amazon reconhece que ainda há muito trabalho a ser feito para a produção em massa. A empresa planeja operar uma constelação inicial de 3.236 satélites e espera iniciar testes piloto do serviço para clientes na segunda metade do próximo ano.

A implementação em larga escala está programada para a primeira metade de 2024, cumprindo os requisitos da Comissão Federal de Comunicações de ter pelo menos metade da constelação operacional até 2026.

No entanto, o avanço da Amazon no serviço de Internet via satélite está atrasado em relação à SpaceX, que já opera uma constelação de mais de 5.000 satélites Starlink, com planos para muitos mais no futuro. A influência global de Musk através do Starlink tem gerado críticas.

Embora a Starlink tenha gerado US$ 1,4 bilhão em receita em 2022, Musk afirma não se preocupar com a concorrência, mencionando na Cúpula DealBook que não apertaria um botão para eliminar a Blue Origin, enfatizando que suas empresas buscam promover a competição.

Após receber a aprovação da FCC para o Kuiper em 2020, a Amazon anunciou seu compromisso de investir “mais de US$ 10 bilhões” no projeto.

A notícia do acordo com a SpaceX e os avanços no Projeto Kuiper não impediram que as ações da Amazon, que haviam aumentado consideravelmente no ano, caíssem mais de 2% na segunda-feira de manhã.