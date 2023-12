Japão cria um aterrorizante lobo robô para proteger suas plantações

O Japão é o lar de algumas das criações mais amadas e mais excêntricas da nossa cultura popular, como Chainsaw Man. Mas os engenheiros e cientistas de lá acabam de alcançar um novo nível de extravagância com a criação do seu lobo robô conhecido como Super Monster Wolf.

A indústria da robótica avançou a passos gigantescos nos últimos anos e agora sua evolução chegou a um ponto particular, onde começamos a ver como surgem aplicações para a vida diária em comunidades inesperadas.

É precisamente esse o fenômeno que está ocorrendo agora no Japão, onde foi desenvolvido um lobo robô perturbador e inquietante que ajuda os agricultores de áreas rurais do país, como uma espécie de espantalho moderno projetado para afastar predadores mais perigosos.

Há pouco tempo, relatamos como também na Ásia, mas na Coreia do Sul, as autoridades do país aprovaram as diretrizes necessárias para que agora os autômatos possam circular livremente entre os humanos nas ruas.

Mas isto é um cenário completamente diferente, mais distorcido e que parece ter sido tirado de uma história de ficção 100% cyberpunk.

Super Monster Wolf: conheça o lobo robótico

Um relatório da BBC de Londres compartilha todos os detalhes sobre como uma série de lobos robóticos movidos a energia solar foi criada e está sendo usada no Japão para dissuadir os ursos e javalis de entrarem em áreas povoadas e propriedades.

Esses robôs, cujo nome poderia ser traduzido de sua língua nativa como Super Monster Wolf ou Lobo Super Monstruoso, se assemelham a lobos reais, inclusive equipados com presas, pelagem e olhos vermelhos iluminados por luzes LED piscantes.

Além disso, eles também podem emitir uivos de 90 decibéis e sua aparência é realmente assustadora.

Os lobos robóticos são uma solução inovadora para o problema dos ursos e outros predadores no Japão. Eles estão se tornando cada vez mais comuns nas áreas urbanas do país, e os ataques a humanos têm aumentado nos últimos anos devido ao crescimento exponencial das cidades, que estão começando a habitar o que antes era o lar desses animais selvagens.

De acordo com a BBC, foi um grupo de pesquisadores da Universidade de Hokkaido que desenvolveu os lobos robóticos como uma forma eficaz de espantar ursos e outros animais para mantê-los afastados de terrenos e vilarejos.

Num estudo, os pesquisadores descobriram que os uivos dos lobos robóticos dissuadiram os ursos de invadir uma área de aproximadamente 1 quilômetro quadrado de sua localização e zona de patrulha.

Assim, uma vez comprovada sua eficiência, o Super Monster Wolf poderia ser considerado uma solução relativamente barata e fácil de implementar.

Infelizmente, a tecnologia deles é um pouco limitada, já que esses lobos robôs são incapazes de proteger as pessoas de ataques de ursos que ocorram a curta distância. Além disso, os ursos podem eventualmente se acostumar com os lobos robóticos e deixar de temê-los.

Mas, por enquanto, eles se mostram como algo tão perturbador quanto funcional.