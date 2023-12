Ilumine o seu setup Gamer com a Philips Hue e aproveite o The Game Awards

A Signify, líder mundial em iluminação, fará parte do maior evento da indústria de videogames, o prêmio The Game Awards. The Game Awards é o reconhecimento mais importante da cena internacional de videogames, que tem sido chamado de ‘Oscar’ da indústria. O evento será transmitido ao vivo do Teatro Peacock, em Los Angeles, Estados Unidos, hoje, 7 de dezembro, a partir das 20h30.

Nesta oportunidade, a empresa, juntamente com sua marca Philips Hue, se une a este importante evento, participando durante a transmissão com um sorteio para os usuários e fãs do mundo gamer que acompanhem o streaming da premiação, e aqueles que consigam interagir e acertar as trivias durante a transmissão terão a possibilidade de levar alguns dos produtos do sistema de iluminação inteligente Philips Hue.

A iluminação inteligente da Philips Hue não apenas permite criar um ambiente surpreendente e uma estética impressionante nos espaços projetados ou adaptados para jogos, mas também revoluciona completamente a experiência que os fãs de esports conhecem até agora.

Algumas de suas principais funcionalidades permitem sincronizar o conteúdo do que acontece nos monitores com a iluminação, de modo que ela seja projetada no ambiente.

Gentileza Phillips Hue

Iluminação inteligente para uma experiência imersiva

A Philips Hue leva a experiência dos videogames para o próximo nível. Seu sistema de iluminação transforma o seu quarto gamer em um canto a mais da cenografia das histórias do mundo digital, proporcionando um espaço para se envolver como nunca antes no seu passatempo favorito.

E é que os seus produtos transformarão o seu setup num verdadeiro anfiteatro dos esports, mas na sua própria casa, revolucionando a forma como até agora tem utilizado o seu console e o seu computador.

Entre os produtos favoritos dos gamers, destacam-se as barras de luz Philips Hue Play, capazes de proporcionar uma incrível experiência imersiva com mais de 16 milhões de cores e até 50 mil tons de branco.

Também nesta linha estão as Philips Hue Play Gradient Lightstrip para PC ou TV, que replicam as múltiplas cores da tela para fazer você se sentir parte de suas aventuras e jogos favoritos: desde flashes rápidos das sequências de ação até efeitos lentos para momentos de drama ou suspense.

Por sua vez, a lâmpada portátil Philips Hue Go e a Philips Hue Lightstrip Plus V4 trarão versatilidade, estética e design, ajudando a que o seu espaço se compare com o dos seus streamers favoritos.

Gentileza Iluminação Phillips Hue

Outro dos acessórios disponíveis é a Philips Hue Play HDMI Sync Box, um dispositivo que atua como intermediário entre a tela e o seu dispositivo multimídia, permitindo a possibilidade de sincronizar as luzes com o conteúdo que você estiver reproduzindo na tela, seja jogos de vídeo ou até mesmo filmes e séries! Com isso, quando você estiver usando o seu console favorito ou qualquer dispositivo que transmita conteúdo audiovisual, você poderá impactar todo o seu espaço e transformar a estética do seu quarto em uma extensão do mundo virtual, permitindo uma experiência absolutamente imersiva.

O sistema de iluminação inteligente da Philips Hue se posiciona como uma ferramenta revolucionária para os gamers e todos os fãs de videogames. Desde a possibilidade de adaptar a iluminação a qualquer ambiente ou tela, até a sincronização com o conteúdo do jogo, cada partida se torna uma aventura única cheia de emoções. Não perca a oportunidade de elevar sua experiência gamer para o próximo nível com a Philips Hue, descubra por si mesmo o poder da iluminação!