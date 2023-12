Ganhe 12 meses de PlayStation Plus, avatares e muito mais neste mês

Até 5 de janeiro de 2024, celebraremos os videogames, nossa comunidade e todos os amantes de boas aventuras no PlayStation. Vamos começar? Se você é membro do PS Plus, poderá resgatar avatares gratuitamente para PS4 e PS5, participar de torneios de esports exclusivos, ganhar pontos no PlayStation Stars, economizar em produtos PlayStation Gear e participar de uma competição para ter a chance de ganhar prêmios incríveis.

Atenção, as atividades também estarão disponíveis para aqueles que não possuem PS Plus! Todos podem participar.

Personalize a sua PS4 e PS5

Verifique a seção Temporada de Play no seu console para ver o código do cupom, resgate-o e você poderá adquirir avatares de jogos emblemáticos como Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege (disponível no Ubisoft+ Classics), Final Fantasy VII Remake e muito mais.

Divulgação PS5

Fim de semana de multiplayer online gratuito

Prepare-se para mais um fim de semana de multijogador online, a partir das 0h01 do dia 9 de dezembro até as 23:59 do dia 10 de dezembro. Durante este período, o multijogador online estará disponível sem a necessidade de uma assinatura do PlayStation Plus, permitindo que os jogadores enfrentem uns aos outros diretamente ou com outros jogadores online.

Torneios do PlayStation

Os jogadores que participarem desses torneios, em títulos como EA Sports FC 24, NBA K2424, Madden NFL e MLB the Show 23, terão a oportunidade de ganhar uma assinatura do PS Plus Deluxe. O processo de inscrição é semelhante aos torneios tradicionais do PlayStation, com cartas de torneio personalizadas e um botão dentro do jogo que inclui uma lista de torneios disponíveis para os títulos participantes. Ao participarem dos torneios do PlayStation, os jogadores competirão em categorias individuais em uma programação estabelecida.

Divulgação Dia de participar de graça

Campanha de PlayStation Stars

Como parte da Temporada de jogos, os membros do PlayStation Plus podem ganhar 50 pontos extras no PlayStation Stars ao resgatar e jogar qualquer um dos Jogos mensais de dezembro no PlayStation Plus: Lego 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable.