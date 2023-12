Está chegando outro carro elétrico da Tesla, que poderá custar US$ 25 mil

Elon Musk compartilhou novos detalhes sobre os planos da Tesla para seu próximo veículo elétrico (EV) de US$ 25 mil, em uma entrevista recente conduzida por Sandy Munro, um veterano da indústria automotiva, revelando que será inicialmente construído em Austin, Texas.

Embora não tenha conseguido fornecer detalhes específicos sobre a produção e as datas de lançamento do próximo VE devido a restrições financeiras da Tesla, ele expressou que a Tesla está "bastante avançada" no desenvolvimento do veículo de baixo custo e alto volume, revisando os planos de produção semanalmente.

Sandy Munro sugeriu a possibilidade de que fosse construída na próxima Gigafábrica da Tesla no México, ao que Musk respondeu que a planta em Nuevo León seria a segunda localização para a produção em larga escala.

Musk também mencionou que a Gigafábrica de Berlim eventualmente fabricará o carro de baixo custo, o que poderia colocá-la como a terceira ou quarta planta a produzir este esperado veículo elétrico.

A decisão de iniciar a produção em Giga Texas antes de Giga México é baseada no tempo que levará para construir a planta mexicana. A Tesla planeja iniciar a produção do veículo antes que a instalação em Nuevo León seja concluída, nos próximos anos.

Antecipando a inovação na linha de produção, Musk destacou que a forma como este carro será fabricado será revolucionária e surpreenderá a todos. Ele afirmou que a tecnologia de produção será um grande avanço em comparação com as fábricas automotivas atuais.

Nesta entrevista, que aborda o Cybertruck, as Giga Press da Tesla, a cadeia de suprimentos e mais, cerca de 2/3 são focados nas discussões sobre o veículo de US$ 25 mil dólares.

Musk enfatizou que a revolução na fabricação desse carro deixará as pessoas atônitas, pois será completamente diferente de qualquer processo de produção de veículos que tenha sido visto até agora.