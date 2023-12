Dragon Ball: o motivo pelo qual Bulma termina seu relacionamento com Yamcha

Aqueles que acompanharam Dragon Ball desde suas primeiras aventuras esperavam que Yamcha e Bulma eventualmente se casassem. No entanto, em uma reviravolta estranha dos eventos, a cientista da Corporação Cápsula inicia um relacionamento com Vegeta, alguém que um dia foi um dos vilões mais temíveis da série.

Até mesmo o próprio Goku, que talvez seja o mais distraído quando se trata de amor ou relacionamentos sentimentais, fica surpreso quando descobre que Vegeta e Bulma acabam juntos e até têm um filho chamado Trunks.

Ninguém esperava que Bulma tivesse outro parceiro além de Yamcha. Apesar de terminarem e voltarem frequentemente, muitos acreditavam que com o tempo eles resolveriam suas diferenças e se casariam.

Certamente Bulma tinha toda a intenção. No entanto, Yamcha foi infiel várias vezes, a ponto de fazer com que a melhor amiga de Goku se cansasse a ponto de cortar laços com o jovem guerreiro.

Isso já era conhecido no mundo de Dragon Ball. Mas uma resenha da IGN revela o nome de duas jovens com quem Yamcha teve aventuras, mostrando que ele nunca quis nada sério com a diretora da Corporação Cápsula.

No meio das intensas lutas dos Guerreiros Z e levando em consideração que Yamcha morreu na batalha contra os saiyajins, ele teria pedido a Krilin que, caso algo semelhante acontecesse novamente, ele se encarregasse de dizer a Puar para resolver as coisas com duas namoradas chamadas Pearl e Sapphire; duas completas desconhecidas no universo de Dragon Ball e ainda mais para Bulma.

Essa situação ficou evidente no videogame Dragon Ball Z: Kakarot, um produto oficial da franquia de Akira Toriyama.