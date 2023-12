Dragon Ball: modelo mexicana faz uma interpretação maravilhosa de Xeno Pan

Uma modelo mexicana fez uma ação brilhante. Ela decidiu se afastar das interpretações tradicionais dos personagens de Dragon Ball e fez um maravilhoso cosplay de Xeno Pan, um personagem surpreendente de Super Dragon Ball Heroes.

Sim, nós já sabemos que não é canônico, mas é oficial. Esta versão da filha de Gohan e Videl é poderosa e possui habilidades que sempre desejamos ver desenvolvidas no personagem.

A autora desta maravilhosa obra de arte é Elia Fery, de quem já falamos anteriormente. A mexicana costuma fazer trabalhos de várias séries e histórias em quadrinhos em sua conta do Instagram. Mas seu trabalho com Dragon Ball é claramente o mais notório de todos.

"Embora Super Dragon Ball Heroes não seja um dos meus favoritos, eu gostei de alguns designs de personagens", disse a cosplayer em sua postagem no Instagram.

O personagem Xeno Pan aparece pela primeira vez no videogame Super Dragon Ball Heroes, lançado no Japão em 2016. Nesse jogo, Xeno Pan é uma membro da Patrulha do Tempo, uma organização dedicada a proteger a história do universo.

Xeno Pan também aparece no anime Super Dragon Ball Heroes, que estreou no Japão em 2018. Neste anime, Xeno Pan participa de uma série de batalhas contra vilões que ameaçam a história do universo.

Além dos videogames e do anime, Xeno Pan também aparece em outros meios de Dragon Ball, como no mangá Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission e no jogo de cartas Dragon Ball Heroes.