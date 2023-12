Trailer da segunda temporada de ‘Halo’, a série, anuncia guerras mais intensas e sombrias contra o Covenant

Pablo Schreiber como Master Chief em 'Halo'. (Adrienn Szobo/Paramount via AP) Pablo Schreiber como Master Chief em 'Halo'. (Adrienn Szobo/Paramount via AP) (Adrienn Szabo/AP)

Finalmente, chegou a primeira prévia da segunda temporada de ‘Halo’, a série baseada no bem-sucedido jogo. Embora seja apenas uma prévia bem curta que não chega a dois minutos, é o suficiente para ver como eles anunciam que esta nova edição trará guerras mais sombrias e intensas contra o Covenant.

Passou muito tempo desde a primeira entrega desta saga. A série de televisão estreou em 24 de março de 2022 no Paramount+. Foi criada por Kyle Killen e Steven Kane, e produzida por Amblin Television, Showtime Networks, One Big Picture e Chapter Eleven.

A série se passa no século 26 e segue a guerra entre a humanidade e o Covenant, uma aliança de espécies alienígenas. O protagonista é John-117, um supersoldado conhecido como Master Chief, que lidera os Spartans, um grupo de soldados geneticamente modificados.

Tudo indica que as coisas vão ficar tensas na segunda temporada. A ameaça do Covenant paira às portas da humanidade e a ação, juntamente com a destruição, fará parte da linha a ser seguida nesta nova temporada da série.

Halo 2 irá seguir a história da primeira temporada e se concentrará na busca do Master Chief pelo artefato Forerunner, um objeto que poderia alterar o curso da guerra.

De acordo com o produtor executivo Steven Kane, a segunda temporada será mais sombria e ambiciosa do que a primeira. Kane afirmou que a temporada explorará temas como a natureza da guerra, identidade e perda.

A segunda temporada contará com a incorporação de novos personagens, como o Dr. Halsey, o criador dos Spartans; e a comandante Miranda Keyes, filha do almirante Keyes, que foi assassinado na primeira temporada.

A estreia, de acordo com o que é relatado pelo Windows Central, está programada para 8 de fevereiro.