The Game Awards revela o preço do seu troféu e algumas curiosidades

Representação do troféu Representação do troféu

The Game Awards é o que todos estavam esperando, ainda mais desde que foram anunciadas suas indicações de 2023.

E é que o famoso evento do mundo dos videogames não apenas se destaca por premiar o Melhor Jogo do Ano (GOTY), mas também gera interesse em torno de seus famosos troféus.

Quanto custa esta cobiçada estatueta?

O troféu dos The Game Awards tem um preço significativo de US$ 2,5 mil. Este número pode surpreender, mas é importante destacar que se trata de uma estatueta de alta qualidade fabricada pela prestigiosa empresa neozelandesa Weta Workshop.

Conhecida mundialmente pelo seu trabalho nas trilogias de "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit", a Weta Workshop contribui com sua experiência artesanal na criação desses (caríssimos) troféus.

Também quero um troféu!

Se você deseja uma dessas estatuetas originais para a sua sala de estar, lamentamos informar que a única forma de obtê-la é ganhando em alguma das categorias dos prêmios.

Após a conclusão desta tarefa (nada fácil), os vencedores têm a possibilidade de solicitar até quatro troféus adicionais por categoria. No entanto, devem arcar com o custo de cada um.

Para esse número reduzido de pessoas, o preço de US$ 2,5 mil por cada troféu permanece, embora inclua o envio internacional e venha acompanhado de uma caixa personalizada com uma placa gravada com o nome do vencedor.

É importante destacar que isso não é um negócio. De acordo com informações fornecidas pelo The Game Awards em várias ocasiões, os vencedores não podem revender os troféus, pois devem assinar um acordo se comprometendo a mantê-los permanentemente.

Embora não haja obrigação de solicitar troféus adicionais, a opção está disponível para os vencedores que desejam fazê-lo. Então, se você é uma das 0,00000001% de pessoas que tem um amigo nomeado e tem US$ 2,5 mil extras, corra e peça a ele para encomendar um para você.