The Game Awards: quem tem chances de ganhar como melhor atleta e melhor equipe?

The Game Awards já está na reta final e, entre suas indicações, estão algumas categorias voltadas para o mundo dos esports. Já falamos sobre os candidatos a melhor jogo de esportes, e agora veremos quem tem chances como melhor equipe e melhor atleta.

Melhor equipe de esportes eletrônicos

Temos cinco candidatos a melhor equipe de esports, dos quais, acredito que quase todos têm os méritos para ficar com a categoria. Mas vamos por partes.

JD Gaming teve um bom primeiro semestre em League of Legends. Eles conquistaram o título da LPL de primavera e venceram o Mid Season Invitational, o segundo torneio mais importante da disciplina.

Tudo indicava que eles conquistariam o Grand Slam (LPL de verão e Worlds), mas eles caíram neste último, perdendo para o histórico T1 de Faker nas semifinais. De todos, acredito que é o que tem menos chances.

Os Gaimin Gladiators tiveram um desempenho quase perfeito na cena de Dota 2 em 2023, conquistando a maioria dos títulos em disputa. No entanto, eles têm uma grande dor: não terem conseguido conquistar o The International, que teria sido a cereja do bolo. O Masters de Riyadh também não os acompanhou tanto, manchando a temporada.

Team Vitality foi, provavelmente, a equipe mais dominante dos indicados. Eles venceram os quatro torneios Tier S de Counter-Strike com relativa facilidade, sendo apenas ENCE o time que os colocou em apuros no Gamers8 2023. Um time que poderia facilmente levar o prêmio.

Os dois últimos times são da cena competitiva de Valorant. FNATIC e Evil Geniuses. O primeiro começou muito forte o ano, conquistando o Lock In de São Paulo e o Masters de Tóquio, mas terminou em quarto lugar no Valorant Champions.

O segundo teve um ano em crescimento, ficando em terceiro lugar no VCT Americas, em segundo lugar no Masters de Tóquio e conquistando o Valorant Champions 2023. Entre os dois e devido à histórica base de fãs que a equipe possui, FNATIC deveria ser o que tem a maior vantagem para conquistar a categoria.

Melhor atleta de esports

Seis são os indicados para melhor atleta de esports, em uma categoria muito disputada.

Assim como no caso da JD Gaming, acredito que o jogador com menos chances seja o coreano Park ‘Ruler’ Jae-Hyuk. Embora o atirador tenha sido fundamental nas conquistas de sua equipe, acabou sendo ofuscado no torneio mais importante da modalidade: Worlds. Não o vejo como vencedor.

Quem também não acredito que tenha muitas opções é Phillip ‘ImperialHal’ Dosen da TSM, que, apesar de ser provavelmente o melhor da lista em termos individuais, faz parte de uma disciplina com muito menos destaque, como é o caso de Apex Legends.

O outro jogador que também não acredito que tenha muitas opções é Paco ‘HyDra’ Rusiewiez, do New York Subliners. Apesar de ser o MVP da temporada 2023, o jogador de Call Of Duty teve alguns resultados muito bons misturados com outros nem tanto, em uma cena que também não tem tanta presença midiática.

Quem tem opções claras é Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut, que foi peça-chave do Team Vitality, que ganhou tudo em 2023, e um dos melhores jogadores da cena de CS:GO nos últimos anos.

Outro que também tem possibilidades é Max ‘Demon1′ Mazanov, uma das figuras do Evil Geniuses, campeão do Champions de Valorant (sendo o MVP do torneio) e segundo colocado no Masters de Tóquio.

No entanto, quem provavelmente tem mais chances de ficar com a categoria (sem necessariamente merecê-la) é Lee ‘Faker’ Sang-hyeok, o histórico jogador da T1 e, provavelmente, o jogador profissional de esports mais relevante da história.

Apesar de ter um ano bastante regular (dois vice-campeonatos na LCK e terceiro lugar no MSI), teve dois grandes feitos: ganhou com a Coreia do Sul os Jogos Asiáticos (junto com Ruler) e conquistou seu quarto título mundial de League of Legends, o que acabou justificando sua presença aqui.