Samsung, Apple, Xiaomi e Honor dominam mercado de smartphones de acordo com mapa de domínio

O mercado de smartphones é genuinamente competitivo e trimestre após trimestre vemos os resultados dessa constante batalha de balanços que parece não ter fim. Onde Samsung, Apple e Xiaomi são as marcas em constante luta pelo domínio do setor.

Com a chegada do mês de dezembro, nos aproximamos da data em que finalmente conheceremos qual é a marca líder de todo o ano 2023. Mas os resultados do terceiro trimestre, o período mais recente, nos dão uma ideia muito clara sobre a tendência que o segmento apresenta.

Presenciamos uma clara era em que as novidades em termos de hardware estão evoluindo para permanecer como o principal eixo de avanço, o que levou à implementação de algumas mudanças radicais na variedade de modelos de alta qualidade.

A partir daí, algumas marcas como OPPO souberam abrir caminho aperfeiçoando a tecnologia para modificar o setor com sua linha de smartphones dobráveis. O Find N3 Flip, recentemente lançado no México, é o melhor exemplo.

Mas vale a pena conhecer a situação do mercado de vendas no resto do mundo e especialmente na América Latina, para termos uma ideia clara se há ou não uma estagnação.

O mapa que divide o reino de domínio do mercado

Acontece que os malucos do Computer Hoy publicaram uma interessante série de estatísticas que os ajudou a criar um impressionante mapa que mostra a distribuição real de territórios entre as principais marcas de smartphones.

O mais admirável do trabalho de compilação de dados é que eles cruzaram as informações dos estudos mais recentes das empresas Canalys, Counterpoint Research e IDC, para criar este mapa que ilustra o verdadeiro jogo dos tronos do mercado.

Encontrando a Samsung, Xiaomi, Apple, Honor e até Transsion como as principais marcas e proprietárias do mundo em diferentes avaliações:

Imagem: Computer Hoy | Mapa de marcas líderes do mercado de smartphones

O extenso artigo chega a analisar o mercado por continente, mas nos deteremos no caso da América Latina, onde é estudada a participação de mercado entre essas empresas, resultando em uma ordem interessante.

Já que a primeira posição é ocupada pela Samsung, com uma participação de mercado de 34%, seguida pela Motorola, com 21%, tornando assim a América Latina o seu principal mercado global nesse parâmetro de participação.

Em seguida, temos a Xiaomi, com 17% e neste terceiro trimestre de 2023 temos com força a Transsion, com 7%, superando a Apple, que alcança apenas 5% do mercado.

É assim que temos uma variedade de marcas em uma luta de equilíbrio constante.