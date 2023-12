O Homem-Aranha com seu traje negro parece mais brutal do que no jogo do PS5 com este cosplay perfeito

O traje negro do Homem Aranha na HQ O traje negro do Homem Aranha na HQ

Homem-Aranha é um dos super-heróis mais populares de todos os tempos, e sua história foi contada em inúmeras histórias em quadrinhos, séries de televisão, filmes, desenhos animados e até mesmo videogames. Superando em muito a simples história de origem proposta por Stan Lee na editora Marvel Comics.

As coisas estão ficando cada vez mais densas, complexas, dramáticas, complicadas e complexas para o aracnídeo. O exemplo mais recente que temos é o seu espetacular videogame exclusivo para o PlayStation 5, onde a trama atingiu níveis quase inconcebíveis.

Mesmo na história do jogo, é retomada e abordada sob uma perspectiva diferente uma das fases mais memoráveis de sua trajetória: ‘a era do traje negro’, que ocorreu entre 1984 e 1988.

Para aqueles que não estão familiarizados com a trama da história em quadrinhos original, nesta época, Peter Parker encontrava-se em uma situação de vulnerabilidade emocional elevada.

Sua namorada, Mary Jane Watson, e ele não estavam passando pelo melhor momento, sua tia May estava doente e assim ele teve que se envolver profundamente no episódio conhecido como ‘Guerras Secretas’, onde o Homem-Aranha sofreu danos graves em seu traje e os outros heróis mostraram uma sala cheia de equipamentos para consertá-lo.

Uma vez lá, o Homem-Aranha libertou um simbionte que cobriu seu corpo, formando um novo traje completamente preto com um grande símbolo de aranha branca em seu peito, olhos um pouco maiores e manchas brancas nas costas de cada mão.

Depois do fim das ‘Guerras Secretas’, o Homem-Aranha retornou à Terra e trouxe o simbionte consigo. Então ele descobriu que o traje poderia imitar qualquer roupa que ele quisesse.

Cosplay do Homem-Aranha com o traje do simbionte negro

No início, Peter se sente confortável com o novo traje, que lhe concede uma série de poderes aprimorados, como força e agilidade superiores. No entanto, logo ele começa a perceber que o traje tem uma influência negativa sobre ele. Ele se torna mais agressivo e arrogante, e começa a perder o controle de suas ações.

Peter descobre que o traje está vivo e que na realidade é um simbionte alienígena hostil. Isso o leva a uma série complexa de eventos que acaba resultando no nascimento do popular vilão Venom.

Venon e Homem Aranha Twitter

A era do traje negro foi um período de mudanças e desafios para o Homem-Aranha. O traje lhe deu novos poderes, mas também fez com que ele perdesse o controle de sua própria vida. Essa fase foi fundamental no desenvolvimento do personagem, pois o ajudou a aprender a lidar com suas emoções e assumir o controle de seu destino.

O artista de cosplay conhecido no Instagram como wens.1998 tem mostrado estar ciente de tudo isso em sua mais recente homenagem ao escalador de paredes. Ele encapsula tudo isso em sua obra, mas também se conecta com outro momento intenso na vida de Parker:

Na sessão de cosplay, profundamente editada com o Photoshop, vemos o Homem-Aranha com o icônico traje negro em uma cena climática do arco de A Última Caçada de Kraven.

A história foi publicada em 1987 e em seu ponto mais intenso, o Homem-Aranha foi enterrado inconsciente, mas vivo, então em determinado momento ele teve que sair de sua própria sepultura.