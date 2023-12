Melhor jogo de Esports: quem está competindo pelo trono no Game Awards?

Este 2023 tem sido um ano complexo para os esports. Após alguns anos em que os efeitos da pandemia (entre outras coisas) fizeram com que a indústria dos jogos crescesse muito, impactando os esportes eletrônicos no processo, com o retorno à normalidade as expectativas tiveram que ser moderadas significativamente.

No entanto, este ano continuou nos presenteando com grandes eventos, competições, equipes e jogadores, que nos encantaram do início ao fim. E nesse sentido, um dos prêmios mais discutidos é quem é o rei dos esports em termos de videogames.

O Game Awards 2023 tem seus cinco indicados: Dota 2, League Of Legends, PUBG Mobile, Valorant e Counter-Strike 2. Vamos fazer uma análise de cada um e suas chances nesta categoria.

Por que está aqui em primeiro lugar?

Se houver um nome que não faz sentido nesta lista, é Counter-Strike 2. Não porque seja um bom ou mau título no contexto da cena competitiva, mas sim porque é um jogo muito novo para ser considerado.

Lançado em 27 de setembro deste ano, assume a liderança do clássico CS:GO que nos encantou por tantos anos e apenas a enorme cena competitiva deste shooter está se adaptando às mudanças que traz. Além da empolgação de sua chegada e das equipes ativas herdadas, não atende aos requisitos necessários para ser considerado nesta lista ainda. Faria mais sentido sua inclusão na edição de 2024 (e com certeza estará).

Tem chances? Sim, e muitas, porque faz parte de uma franquia histórica (agora).

O melhor representante dos ‘mobiles’?

PUBG Mobile tem a vantagem de ser um excelente jogo, considerando as limitações técnicas dos smartphones hoje em dia, juntamente com um ecossistema competitivo bastante saudável e, provavelmente, é o shooter mobile mais popular.

No entanto, quando se trata de jogos para dispositivos móveis, o crescimento do Mobile Legends tem sido indiscutível nos últimos anos e se estabeleceu como um dos esports mais assistidos do mundo. Especialmente diante da ameaça que foi o League Of Legends: Wild Rift.

Por outro lado, o FreeFire poderia ter algo também, apesar de sua cena ter estagnado um pouco depois de alguns anos liderando. E em termos de prize pool, o Arena Of Valor oferece uma quantia ligeiramente mais alta (US$ 19,5 milhões versus US$ 18,3 milhões).

Tem chances? Poucas, seria estranho se ganhasse.

O incompreendido

Dota 2 tem o maior prize pool de todo o ecossistema de esports em nível mundial e The International é um dos grandes eventos do ano. Mas ele tem um problema: vive à sombra de League Of Legends.

Isso é algo que os fãs do jogo e de sua cena competitiva podem negar, mas é um fato que sua cena competitiva, em termos de grandes torneios internacionais, não é tão atrativa quanto a de sua concorrência direta.

Isso o tornou, de certa forma, em uma espécie de MOBA mais ‘under’ (não é exatamente) em relação ao mainstream que seria o LOL, sendo forte em vários mercados, mas sem ter um impacto verdadeiramente global.

Tem chances? Acredito que não, devido à concorrência.

O ‘nem tão’ novo que ainda precisa provar

Para Valorant, 2023 tem sido um ano de estabelecimento de bases. Seu ecossistema está começando a tomar uma forma mais clara e em 2024 devemos esperar a consolidação, disputando o trono de ‘rei dos jogos de tiro’ com Counter-Strike 2.

O título está tentando se estabelecer de forma equilibrada em todos os mercados, incluindo os asiáticos, que têm sido um pouco relutantes nessa categoria de jogos. E tem tido relativo sucesso, com boas equipes em todas as suas ligas regionais.

No entanto, o desenvolvimento de sua cena competitiva ainda enfrenta alguns altos e baixos e certas regiões ainda mantêm uma hegemonia mais ou menos clara (herança de seu irmão, que vem depois). De qualquer forma, a principal proposta de valor do Valorant tem sido o desenvolvimento complexo de sua cena competitiva feminina.

Tem chances? Sim, e bastante, embora eu acredite que menos do que nos anos anteriores.

Aquele que eu acredito que deveria ganhar

Mais de 6,4 milhões de espectadores assistiram à final do Worlds 2023, a maior audiência na história de qualquer competição de esports em nível mundial. E esse é um argumento suficiente para dizer que League of Legends é o esporte eletrônico que reinou este ano.

Além disso, esse marco veio acompanhado de um fato que ainda não pode ser igualado por nenhum dos outros títulos em competição: teve o jogador mais relevante da história dos esports levantando um novo título após sete anos, Faker.

O League Of Legends também está implementando muitas mudanças em sua cena competitiva, buscando gerar novo interesse e tentando manter o ecossistema em pé. Mas é impossível não dizer que este foi um bom ano para o rei dos MOBAs.

Tem chances? Sim, deveria ser o vencedor.