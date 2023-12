Este cosplay da Tifa fará você reviver o Final Fantasy 7

Final Fantasy 7 é possivelmente um dos jogos mais grandiosos e emblemáticos da franquia. Desde o seu sucesso inicial, no PS1 em 1997, até o remake de 2020, ele deixou uma marca duradoura nos jogadores.

Apesar das modificações nesta última versão, ela mantém os icônicos personagens como Cloud, Tifa, Aerith, Barrett, entre outros. Esses personagens são amados pela comunidade de fãs de Final Fantasy, e este cosplay da Tifa representa de forma impecável a famosa kickboxer de espírito forte e habilidades marciais.

E embora ainda faltem alguns meses para o lançamento de FF7 Rebirth, em fevereiro de 2024, a impaciência dos jogadores é compreensível. Espera-se que seja outro espetáculo épico, e é natural que as pessoas anseiem passar mais tempo com Cloud, Barrett, Aerith e Tifa mais uma vez.

Por isso mesmo, este cosplay de Tifa Lockhart de Final Fantasy 7, compartilhado pela cosplayer Eugenia Bellomia em seu Instagram, é uma representação incrível baseada em sua aparência no FF7 Remake. Apresenta a famosa combinação de colete branco e saia preta, juntamente com meias e mangas pretas até as coxas. Cada detalhe, desde o cinto até as alças, foi recriado meticulosamente.

Este cosplay inclui luvas de couro brancas e pretas, e o cabelo solto preto é idêntico ao design do jogo. As lentes vermelhas adicionam um toque autêntico ao visual geral. A única parte que falta neste cosplay são as botas vermelhas brilhantes que Tifa usa no remake para complementar seu estilo de kickboxing.

Na sua conta do Instagram, a cosplayer também mostra algumas das animações inativas da Tifa, como mexer no cabelo e se esticar antes de pegar as alças. Os comentários estão cheios de elogios, descrevendo isso como "fantástico" e "incrível".

Eugenia também recriou a versão do personagem no PS1, onde a aparência era mais simplificada, mas igualmente reconhecível. Na sua página do Instagram, é possível encontrar mais cosplays, incluindo o Cloud, assim como outros personagens de videojogos como Aryu de Genshin Impact.