Dragon Ball Z atinge novo nível com vídeo de cosplay que enfrenta Cell e Raditz

Dragon Ball Z é uma das obras mais amadas e respeitadas pela comunidade otaku e pelos artistas dedicados ao cosplay e ao FanArt.

No entanto, com tantos anos de existência, tantas reviravoltas em sua trama canônica e essa comunidade de fãs amantes por distorcer as coisas, era apenas uma questão de tempo para começar a ver algumas homenagens inconcebíveis.

Recentemente, por exemplo, fomos testemunhas de como se viralizou um estranho crossover entre o personagem Vegeta, em sua era inicial de Dragon Ball Z, e a franquia Barbie. Um indivíduo adotava as cores rosa distintivas da linha de brinquedos da Mattel para misturá-las com a armadura do guerreiro Saiyajin.

Agora ocorreu um novo fenômeno viral que nos lembra disso, mas com resultados não tão extremos. Onde um personagem, um vilão, da primeira saga da era Z, está sendo resgatado, apesar de ter tido uma participação efêmera.

Cell e Raditz cruzam os caminhos neste cosplay

Talvez muitos não se lembrem, mas Raditz, o primeiro grande vilão apresentado no arco inicial de Dragon Ball Z, nunca retornou à franquia do anime. Após sua morte pelas mãos de Piccolo, o irmão de Goku nunca voltou à Terra dos vivos, apesar de vários outros vilões da série terem tido a oportunidade de retornar até mesmo em mais de uma ocasião.

Esse é um detalhe que nem todos percebem, mas alguns fãs da saga consideram uma relativa anomalia e realmente amam a ideia de ver esse personagem de volta, que se destacava por sua crueldade peculiar.

Raditz

Essa situação também levou os fãs a considerarem alguns cenários hipotéticos. Por exemplo, se Raditz e Cell tivessem se encontrado, o irmão de Goku precisaria de um aumento significativo em seu nível de poder.

O de Raditz está muito abaixo do Super Saiyajin, e Cell já estava acima de Goku, Vegeta, Trunks e Gohan em seu momento mais energético.

Felizmente, o spin-off de Super Dragon Ball Heroes nos deu um vislumbre desse potencial cenário que nunca aconteceu na era Z e talvez por isso a artista de cosplay conhecida como jane_sg66 fez essa homenagem cosplay em honra a ambos os personagens.