ASUS ROG Ally recebe atualização e melhora a autonomia de sua bateria

As preces dos consumidores foram ouvidas e, após uma longa espera, finalmente o console portátil ASUS ROG Ally recebeu uma atualização urgente, na qual várias características e funções foram aprimoradas, incluindo a economia de energia da bateria.

Não vamos mentir, amamos o potencial desse brinquedo. Se você leu nossa análise, vai lembrar dos pontos que destacamos sobre esse dispositivo que tem tudo para se posicionar como uma das favoritas em seu nicho altamente competitivo e restrito.

Em mais de um aspecto, a ASUS ROG Ally conseguiu superar amplamente a Steam Deck, o que foi francamente inesperado. Embora as áreas de oportunidade de melhoria também fossem amplas, especialmente em relação à bateria.

Ontem, finalmente, foi lançada uma atualização que promete abordar diretamente a questão da autonomia do aparelho para melhorar seu desempenho e duração. Mas isso pode ser apenas a ponta do iceberg dessa nova era para o dispositivo portátil.

A ASUS ROG Ally é aprimorada

Vamos começar pelo mais essencial. O ASUS ROG Ally é um console de jogos portátil de última geração que oferece um desempenho e uma experiência de jogo incomparáveis. Com seu hardware poderoso, sua tela de alta resolução e seu design ergonômico, o ROG Ally é, em grande medida, a opção perfeita para os jogadores que procuram a melhor experiência possível em um dispositivo compacto.

Está equipada com um processador AMD Ryzen 9 6900HS de oito núcleos e 16 threads, uma placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e 16 GB de memória DDR5. Isso permite que você execute os jogos mais exigentes com máxima fluidez e detalhes na tela de sete polegadas com resolução de 2880 x 1620 pixels.

Console portátil ROG Ally ASUS ROG (ASUS ROG/Europa Press)

O dispositivo possui suporte para o Windows 11 e é compatível com o Steam, Xbox Game Pass e outras plataformas de jogos similares. Possui portas USB-C, USB-A, HDMI e uma entrada para fones de ouvido. No entanto, seu pequeno grande problema é a bateria de 90 Wh, que oferece, no máximo, seis horas de autonomia.

Felizmente, a ASUS ROG Ally lançou uma atualização necessária onde é possível configurar os sensores de inclinação, por exemplo. Além disso, também é possível compartilhar conteúdos no TikTok e Discord.

Em suma, a parte mais interessante desta atualização é a possibilidade de configurar o giroscópio do dispositivo, para utilizar os sensores de inclinação e melhorar a experiência de jogo.

Mas o melhor do novo firmware está nas melhorias no CPU Boost, que ajudam a melhorar o desempenho do console portátil e aumentar a duração da bateria.