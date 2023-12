Assim é a ‘meia de alto desempenho’ projetada por Aaron Cooper para a Nike

Cool Out / Aaron Cooper x Nike Cool Out / Aaron Cooper x Nike

Aaron Cooper, o lendário ex-designer da Nike, agora aproveita seus dias para contar as histórias nunca antes reveladas da marca do Swoosh.

Recentemente, ele compartilhou através de sua conta do Instagram seu ‘meião de alto desempenho’, que ele concebeu durante seu tempo na empresa de calçados.

A ideia que não funcionou

Cooper, que trabalhou com atletas renomados como Serena Williams e LeBron James, compartilhou rascunhos e informações sobre essa inovadora ferramenta projetada para oferecer alívio aos atletas após treinar ou competir.

A proposta consistia em uma meia de alto desempenho que os atletas poderiam usar antes e depois de suas sessões, facilitando uma recuperação mais rápida.

Além disso, apresentava um sistema de proteção removível na planta do pé, permitindo que os atletas deslizassem facilmente dentro e fora de suas atividades através de uma sola de EVA.

O design, com uma construção de corte e costura, exibia uma bota superior semelhante a uma meia com um padrão de tração que lembra os Air Presto.

No entanto, naquela época, os atletas preferiam usar tênis juntamente com as meias com as quais haviam competido, por isso essa ideia foi descartada rapidamente.

Mas nem tudo estava perdido. Certos detalhes do seu design curvado influenciaram posteriormente os Nike Shox Stunner de 2002, e, mais recentemente, a Jordan Brand e a Converse retomaram o conceito de slip-in idealizado por Cooper em 2000.

Embora este modelo não tenha chegado à produção comercial, Cooper indicou que chegou ao varejo, mas não revelou mais detalhes. No entanto, prometeu compartilhar em breve a segunda metade dessa história.