Adeus à perda de qualidade no iPhone: WhatsApp permite envio de fotos e vídeos em HD

WhatsApp no iPhone WhatsApp no iPhone (Unsplash)

Sem dúvida, o WhatsApp é um dos aplicativos que mais utilizamos no nosso dia a dia. Para conversar, trabalhar ou compartilhar uma videochamada, a verdade é que ele se tornou quase indispensável.

WhatsApp ganha atualização para iOS WhatsApp ganha atualização para iOS (Freepik)

Por isso, temos o prazer de informar que o WhatsApp decidiu implementar uma funcionalidade muito aguardada pelos usuários do iOS: permitir o envio de fotos e vídeos em qualidade original.

Nova função no WhatsApp

Anteriormente, para preservar a qualidade, os usuários tinham que recorrer a truques menos intuitivos.

Isso até este ano. Embora tenhamos contado recentemente sobre essa mudança na versão Beta para telefones Android e iOS, agora esse ajuste se torna oficial.

Como faço para enviar arquivos em HD a partir do iOS?

Para aproveitar esta nova função no WhatsApp, os usuários têm duas opções para enviar fotos e vídeos em qualidade original.

A primeira opção envolve selecionar o conteúdo multimídia diretamente da Galeria do telefone e enviá-lo com qualidade máxima em HD.

A segunda alternativa, que é destacada nesta atualização, consiste em enviar as imagens ou vídeos como documentos, preservando assim a qualidade original.

Este novo enfoque, que passou por meses de testes na versão Beta, foi implementado através do menu de envio de documentos.

Ao selecionar esta opção, os usuários podem enviar ‘arquivos originais’ de até 2 GB, oferecendo uma solução oficial e mais intuitiva para aqueles que desejam manter a máxima qualidade em seu conteúdo multimídia.

É importante ressaltar que a disponibilidade dessa função pode variar e pode demorar algumas semanas para chegar a todos os dispositivos.

Nesse sentido, manter o aplicativo atualizado é fundamental para obter acesso às últimas características que, de acordo com WABetaInfo, vêm com a atualização do WhatsApp para iOS 24.23.73.