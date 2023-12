Físico explica ciência por trás da fusão de Goten e Trunks em Dragon Ball Z

A fusão é uma das técnicas mais impressionantes de Dragon Ball. Através de uma dança sincronizada, dois guerreiros podem se unir para combinar seus poderes e lutar em um nível nunca antes visto por meia hora. Gotenks e Trunks popularizaram-na no último arco de Dragon Ball Z, mas Goku e Vegeta também a praticaram.

Isso poderia acontecer na vida real? Provavelmente não. No entanto, pode haver uma explicação científica sobre os processos que ocorrem durante a união dos corpos.

O site oficial de Dragon Ball consultou o físico japonês Naoki Wada, conhecido por ser um cientista que conseguiu fundir uma célula humana com uma vegetal. A partir de sua conquista, ele pôde detalhar o que poderia ocorrer durante a técnica que dá origem a Gotenks.

Gotenks

Entrevista com o professor Wada para o site de Dragon Ball

O Professor Wada, que foi a primeira pessoa no mundo a conseguir com sucesso a fusão parcial de uma célula humana com uma célula vegetal, compartilhou algumas ideias surpreendentes quando questionado sobre os mecanismos que poderiam estar por trás da Fusão em Dragon Ball:

Na série Dragon Ball, a fusão é uma habilidade na qual dois guerreiros se fundem e se transformam em um lutador superpoderoso. Levando em consideração o que se sabe sobre engenharia celular, o que você acha que acontece quando esses personagens se fundem?

Wada: Bem, em primeiro lugar, a fusão no mundo natural ocorre quando ambas as partes da fusão são unicelulares. Eu não acredito que tenha ocorrido algum caso em que dois organismos pluricelulares tenham se fundido da forma como Trunks e Goten fazem.

Existe algo chamado “enxerto”, do qual alguns já devem ter ouvido falar antes. O enxerto é uma técnica que une duas plantas em uma. Mas em vez de simplesmente misturar as duas plantas inteiras, elas são unidas de forma que a parte superior vem da primeira planta e a parte inferior vem da segunda planta.

Quando pensei em como dois indivíduos diferentes como Goten e Trunks poderiam se combinar em um como fazem quando se fundem em Gotenks, duas hipóteses me ocorreram sobre como isso poderia acontecer.

Sério? Quais são?

Wada: Minha primeira hipótese era que as células dos dois indivíduos se misturassem completamente sem se fundirem. Mas, nesse caso, acredito que o indivíduo fundido teria resultados semelhantes a um mosaico em relação à cor e outras características. Por exemplo, em relação à cor dos olhos, o novo indivíduo deveria ter uma mistura dos olhos pretos de Goten e os azuis de Trunks. Mas os olhos de Gotenks são completamente pretos, então essa hipótese não funcionaria.

Dado que esse é o caso, a única outra opção é a fusão celular. Mas é difícil imaginar que dois indivíduos possam se fundir completamente, então eu pensei na “teoria dos zigotos colados”.

Uau! Poderia nos falar um pouco mais sobre essa teoria?

Wada: A fusão em Dragon Ball envolve um processo em que cada pessoa toca os dedos da outra após realizar um movimento único, e então ocorre uma explosão de luz. Nesse instante, os dois que tentam se fundir voltam a ser cada um um estado de zigoto unicelular (ou óvulo fecundado), e em seguida os dois zigotos se fundem para se tornarem uma única célula fundida, que então cresce rapidamente, se transformando em um único indivíduo.

Isso parece ridículo no caso dos humanos, mas parece possível que possa existir um único indivíduo com a informação genética de duas pessoas. Os três processos “reversão ao zigoto”, “fusão” e “crescimento até adquirir forma humana” ocorrem instantaneamente.

Uma das condições para que uma fusão seja bem-sucedida é que o Ki de ambos os lutadores precisa ser exatamente o mesmo, então isso também pode influenciar no processo. Aliás, quando duas pessoas se combinam em uma através de uma fusão, a pessoa fusionada é imensamente mais poderosa do que qualquer uma das partes. Isso também é verdadeiro para a fusão no mundo real?

Wada: No mundo das plantas, existe algo chamado heterose. Quando duas plantas progenitoras se cruzam para criar um híbrido, o resultado é uma semente que é melhor do que os progenitores originais. Ao combinar duas plantas com características totalmente diferentes, a vantagem é que a nova planta às vezes pode adquirir propriedades que a outra não possuía originalmente.

No entanto, em geral, as espécies que estão mais intimamente relacionadas tendem a cruzar-se com mais sucesso. É mais fácil preservar coisas com DNA semelhante.