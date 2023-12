Dragon Ball Z: encontramos o cosplay mais perturbador e ao mesmo tempo impressionante do Dr. Gero com Cell

O quarto arco de Dragon Ball Z é considerado um dos melhores de toda a história da franquia. Cell e os androides da Patrulha Vermelha representaram uma das piores ameaças que o planeta sofreu. Tanto é que em uma realidade alternativa eles conseguiram seu objetivo: exterminar Goku, os Guerreiros Z e semear terror no mundo.

Portanto, milhares de fãs da série se concentram em interpretar e, até certo ponto, homenagear os personagens que deram vida a essa saga.

É assim que surgem dois dos vilões desta saga: o Dr. Gero junto com sua criação mais temível, Cell. Um cosplay compartilhado pela conta DBS Hype mostra o cientista malvado da Patrulha Vermelha, com a versão primitiva do bioandroide, quando ainda estava em seu casulo.

O cosplay exalta o espírito de temor que todos os personagens da série sentiram quando viram esses vilões, embora nas histórias originais eles nunca tenham aparecido juntos.

A história do Dr. Gero e do Cell é uma história de vingança e destruição. Ele era um cientista que trabalhou para o Exército da Patrulha Vermelha, uma organização militar malévola que foi derrotada por Goku e seus amigos. Gero sobreviveu à derrota e, em segredo, dedicou-se a criar um androide capaz de derrotar o saiyajin.

Gero passou anos trabalhando em seu androide, e finalmente criou Cell, um androide que ele descreve como perfeito, com o poder de absorver a energia de outros androides.