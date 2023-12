Bill Gates não acredita que seja possível alcançar meta de aquecimento de 2°C

Bill Gates expressou seu ceticismo sobre o alcance do objetivo do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura global a menos de 2ºC. No entanto, ele elogiou os esforços da COP28 na luta contra as mudanças climáticas, apesar das tensões geopolíticas.

Em uma entrevista para a Bloomberg TV durante a reunião anual das Nações Unidas em Dubai, Gates reconheceu o progresso climático evidenciado pelo aumento do comparecimento registrado e pelas novas iniciativas em alimentação e saúde.

Manter o aquecimento em 2ºC parece pouco provável

Gates afirmou que permanecer abaixo de 3ºC poderia evitar muitos efeitos adversos, a menos que seja permitido que a temperatura atinja níveis mais altos por negligência.

Um aumento de 3ºC poderia expor mais de 50 milhões de pessoas a temperaturas inumanas e desencadear efeitos devastadores. Alguns exemplos são enchentes recorrentes em Nova York, calor perigoso em cidades africanas e uma destruição massiva da Floresta Amazônica, de acordo com um estudo da Lancet Planetary Health em 2018.

O Pacto de Paris estabeleceu o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 2ºC, idealmente 1,5ºC. No entanto, um relatório recente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente sugere que, com as atuais reduções de emissões, o mundo está caminhando para 2,9ºC.

Os climatólogos alertam que não há um nível seguro de aquecimento global, apontando efeitos perigosos como incêndios florestais, inundações e ondas de calor extremo que têm afetado comunidades em todo o mundo devido ao aumento da temperatura média global em 1,2ºC desde a era pré-industrial.

Gates também expressou seu otimismo em soluções como a energia nuclear, o aço ecológico e outras tecnologias limpas. Destacou a importância de reuniões paralelas à COP28 para que novas empresas relacionadas à descarbonização se conectem com os principais atores das indústrias que requerem mudanças.

No entanto, a cúpula tem sido controversa devido ao apoio dos Emirados Árabes Unidos, ricos em petróleo, à indústria de combustíveis fósseis.

Isso gerou polêmica entre aqueles que defendem um abandono mais rápido da energia suja, acusando a indústria de fazer pouco para adotar alternativas.

Gates enfatizou a necessidade de eliminar gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis e implementar um imposto sobre o carbono como medidas fundamentais para avançar nesta transição.