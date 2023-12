Os Game Awards: Garantem que algo “novo e inesperado” está a caminho na entrega dos prêmios.

Geoff Keighley, apresentador de The Game Awards e Summer Game Fest, promete uma surpresa impactante em um dos anúncios do evento em 7 de dezembro. Os prêmios, conhecidos como os Oscars dos videogames, revelarão o melhor jogo do ano entre seis indicados, com Alan Wake 2 e Baldur’s Gate 3 na liderança.

Além disso, é possível votar no jogo favorito para o prêmio Player's Voice, oferecendo a oportunidade de apoiar títulos não indicados como Starfield, Hogwarts Legacy, Lies of P, Forza Motorsport ou Hi-Fi Rush. Este ano, o The Game Awards promete medidas de segurança rigorosas e eliminará as etiquetas "World Premiere".

Um anúncio "inesperado"

O evento não apenas reconhecerá os melhores jogos de 2023, mas também apresentará anúncios importantes para a indústria, criando expectativas sobre possíveis revelações, como o primeiro trailer de GTA 6.

Geoff Keighley insinuou um anúncio inesperado para a cerimônia, alimentando especulações sobre possíveis revelações, como o novo jogo do criador de Inscryption, o lançamento de Baldur's Gate 3 no Xbox, um teaser de Hellblade II ou até mesmo a antecipação de GTA 6.

Os jogadores estão ansiosos para conhecer mais detalhes, e embora o corte final da gala ainda não esteja disponível, a expectativa cresce entre teorias sobre anúncios de Hollow Knight: Silksong, Dino Crisis Remake, Half-Life 3, Ghost of Tsushima 2 ou o DLC para Elden Ring.